Солдаты-срочники: Нас не пускают в увольнения с апреля, это карантин? 2 23.06.2020, 13:24

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При этом офицерам, прапорщикам и контрактникам после шести вечера можно идти домой.

К журналистам обратились солдаты срочной службы, пишет onliner.by. По их словам, с начала апреля им запретили ходить в увольнительные и отпуска. Служащие упоминают, что об этом говорится в письме, которое Министерство обороны разослало по всем частям Беларуси, такой указ поступил из-за эпидемической ситуации. При этом офицерам, прапорщикам и контрактникам после 6 вечера можно идти домой. Солдаты говорят, что обижены такой несправедливостью.

— Все офицеры, прапорщики, солдаты контрактной службы находятся с нами бок о бок на работе с 8 утра до 6 вечера, а после идут домой. Видят родных, ведут свой обычный образ жизни. Вирус их не «трогает». Мы же должны сидеть здесь. Это что, карантин? — спрашивают солдаты.

В пресс-службе Министерства обороны прокомментировали эту ситуацию.

— Действительно, с апреля у нас предприняты профилактические меры, но это не карантин. Ограничены увольнения и посещения солдат срочной службы, а также передвижение воинских коллективов. Это сделано, чтобы сохранить безопасную эпидемическую среду в войсках. Нужно понимать, что солдаты срочной службы круглосуточно находятся в воинском коллективе, контакт между ними более тесный, чем, к примеру, между офицерами. Если мы сейчас отпустим одного военнослужащего домой, а он вернется с бессимптомной формой COVID-19, такие последствия нам не нужны. Пока военнослужащие могут общаться с родными только по телефону. Как только эпидемическая ситуации нормализуется, они смогут отправиться в увольнение, — рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.

— Что касается гражданских специалистов, офицеров и военнослужащих контрактной службы, которые приходят из дома, то с апреля на всех контрольно-пропускных пунктах оборудованы медицинские посты: любой человек при входе проходит медицинский осмотр и термометрию. Даже с небольшим повышением температуры человек в часть просто не пройдет. Сейчас наша цель — сохранить эту безопасную атмосферу, родители такие меры в основном поддерживают, — добавили в ведомстве.

По словам официального представителя Минобороны, в ближайшее время такая обстановка будет сохраняться. Конкретная дата, когда срочникам разрешат уходить в увольнения, пока неизвестна.