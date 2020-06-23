Из Германии в Россию отправлен новый поезд с ядерными отходами 1 23.06.2020, 13:35

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иллюстрационное фото

Состав везет 600 тонн радиоактивного мусора.

Из Германии в Россию отправлен новый груз с сотнями тонн ядерного мусора. 22 июня грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов отправился в Россию с комбината по обогащению урана Urenco в немецком Гронау, сообщила экологическая общественная организация "Экозащита" во вторник, 23 июня, передает dw.com.

12 вагонов с отходами, образующимися при обогащении урана в ходе производства топлива для АЭС, отправлены на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске в Свердловской области. Когда именно состав прибудет в Россию, не уточняется. По сведениям экологов, часть контейнеров с отходами отправлены на грузовиках в Амстердам. Там их погрузят на судно "Михаил Дудин", которое в начале июля прибудет в порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

Свыше трех тысяч тонн отходов

С начала 2020 года, по оценкам "Экозащиты", в Россию доставлено уже свыше 3000 тонн ядерных отходов. Последний груз с 600 тоннами отходов прибыл из Германии 15 июня. Экологи опасаются, что транспортировка ядерных отходов в Россию будет продолжаться и в ближайшие годы, поскольку срок действия разрешения на вывоз в Россию урановых отходов через порты Нидерландов продлен до 2023 года. Помимо Urenco, соответствующее разрешение получило и предприятие Orano во Франции.

Поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019 году после десятилетнего перерыва. Экологическая организация "Гринпис" сообщала, что в 2019-2022 годах Urenco планирует вывезти в Россию 12 тысяч тонн ядерных отходов.

Российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения. При этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. По данным "Гринпис", вторичные отходы после дообогащения ядерных материалов из-за рубежа все же оставались в России. По данным "Экозащиты", до 98 процентов от объема ввезенных отходов навсегда остаются в России.