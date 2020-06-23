Эммануэлис Зингерис: Белорусы имеют право на билет в Европу 2 23.06.2020, 13:38

1,501

Эмануэлис Зингерис

ЕС должен сделать все, чтобы в Беларуси состоялись нормальные, открытые выборы.

19 июня в Вильнюсе прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси. На пикете выступил депутат Сейма Литвы Эмммануэлис Зингерис, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Не раз белорусские демократы организовывали при нашей поддержке в Литве пресс-конференции, в том числе в Сейме. А после мы видим этих демократов в тюрьмах, в пропахшей хлоркой «американке» в Минске.

Николай Статкевич и все другие политические заключенные — они европейцы. И эти европейцы содержаться в тюрьмах, как собаки. Скажем режиму Лукашенко «нет», и скажем нет той реальности, которая есть всего в сотне километров отсюда. Эта реальность не имеет ничего общего с тем, что показывают на белорусском зомби-телевидении.

Мы уверены, что белорусы — европейцы и имеют право на «билет в Европу». Лукашенко должен ответить за убийства политических оппонентов, совершенные в конце прошлого века. Он должен ответить за уничтожение политических процессов — в Беларуси нет парламента, а последние парламентские выборы — это просто цирк.

Лукашенко пытается играть на том, что он якобы единственный «гарант независимости». Мы не считаем, что он — «гарант независимости». Белорусские демократы сохраняют независимость страны — те, кто уважает других людей, их мысли. Я склоняю голову перед политическими заключенными.

Мы в Европе сделаем все, чтобы в Беларуси состоялись нормальные, открытые выборы», — сказал Эммануэлис Зингерис.