Аушрине Армонайте: Я желаю сил и выдержки всем белорусам 1 23.06.2020, 12:15

Фото: facebook.com/ausrine.armonaite

Депутат Сейма Литвы призвала освободить политзаключенных.

19 июня в Вильнюсе прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси. На пикете выступила депутат Сейма Литвы Аушрине Армонайте, которая пожелала сил всем белорусам, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Я часто думаю, как это возможно, чтобы в нескольких сотнях километров располагались два абсолютно разных мира. В Литве мы можем свободно встречаться, дискутировать, высказывать свое мнение — это и есть свобода. Не прошло и полугода после того, как мы протестовали у посольства Беларуси против задержания совсем молодых людей за то, что они высказывали свое мнение.

У меня есть большая мечта — увидеть на своем веку свободную Беларусь. Чтобы людям не приходилось уезжать из своего государства. Я желаю сил и выдержки тем, кто сейчас в Беларуси. Мы призываем освободить задержанных и политических заключенных. Мы следим за тем, что происходит в Беларуси. За нашу и вашу свободу!», — сказала депутат Сейма Литвы.