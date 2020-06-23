Андрей Санников — белорусским дипломатам: Уходите от позора! 4 23.06.2020, 13:52

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Андрей Санников

Белорусы мобилизуются против режима.

В интервью «Радыё Свобода» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников дал оценку ситуации в Беларуси, рассказал, кому из потенциальных кандидатов больше всего симпатизирует и обратился к своим бывшим коллегам из МИД Беларуси.

Что отличает нынешнюю политическую кампанию от кампании 2010 года? Андрей Санников считает, что главная особенность — это необыкновенная активность белорусов:

- Если брать потенциальных кандидатов в президенты, то это, можно сказать, неофиты. В предыдущих политических кампаниях участвовали более-менее известные в Беларуси люди. Однако три сегодняшних лидера сделали невероятное, спровоцировали эту активность и белорусы откликнулись. Поэтому можно сказать, что отличительная особенность этой кампании — люди, которые в ней участвуют.

Лидер «Европейской Беларуси» отмечает, что у каждого из потенциальных кандидатов в президенты появился свой круг сторонников, но сегодня они все объединяются для того, чтобы в стране произошли перемены:

- Считаю, что сторонники Тихановского — это не неофиты, это протестный электорат, люди, которые уже были на улицах, а также молодежь, которая к ним присоединилась. Электорат других лидеров — люди, которые думали, что в Беларуси ничего не будет происходить и хотели понаблюдать со стороны. В 2010 году также происходили подобные события: люди выходили из «капсулы наблюдения» и присоединялись к процессам.

Cегодня две части белорусского общества объединились в поддержку перемен и это самое интересное. Также очевидно, что у властей до сих пор сохранился страх именно после протестов 2010 года. Отмечу, что в 2015 году «выборы» вообще не состоялись. Произошло это не потому, что не было кандидатов, а потому что оппозиция сознательно отказалась от участия в них, так как в тюрьме находился Николай Статкевич и другие политзаключенные. Участие было бы аморальным и произошел полноценный бойкот.

Андрей Санников считает, что одной из главных задач штабов возможных кандидатов в президенты является мобилизация людей для защиты своих лидеров:

- Хотел бы сказать Cветлане Тихановской, родным Эдуарда Бабарико и Виктора Бабарико, чтобы они обращались к людям. Белорусы очень сильные в своей солидарности, покажите, что вы поддерживаете всех политзаключенных, это очень важно сейчас. Нельзя как-то делить «наши» и «не наши» политзаключенные. Если человек оказался за решеткой по политическим мотивам, то мы должны его поддерживать.

Виктор Бабарико сам сказал, что если его не зарегистрируют, то 300 тысяч человек придут защищать выбор. Про это сегодня нужно говорить и думать в команде.

Должна быть поддержка всем политзаключенным: Николаю Статкевичу, который не участвует в «выборах», но его роль просто огромная, Павлу Северинцу, который также не участвует, но и он очень важен в тех процессах, которые происходят, Максиму Винярскому, Ольге Николайчик, другим активистам, которые находятся в тюрьме.

Также нужно мобилизовать людей на поддержку их лидеров, чтобы добиваться их освобождения. Мы все это должны делать, мы это уже делаем через наши заграничные каналы. Все, что направлено на освобождение людей, должно быть использовано.

Почему бывшие представители номенклатуры принимают решение участвовать в политической кампании? Андрей Санников считает, что это явный показатель несогласия людей с происходящим в стране:

- Мы хотим вернуть себе нашу Беларусь, это никак не Беларусь Лукашенко, это не его колхоз. Растет не только ненависть к нему, но и поддержка кандидатов, которые совсем недавно не были известны в белорусском обществе. Происходящее показывает, что этот режим не будет постоянно управлять Беларусью, что страна не будет такой, какой мы видим ее при Лукашенко. Будут появляться новые лидеры.

Бывший заместитель главы МИД Беларуси обратился к своим экс-коллегам и призвал их поддержать перемены:

- Каждый раз, когда видишь, к сожалению, бывших работников госСМИ, спортсменов и актеров, которые высказываются за перемены, то радуешься, что они остались людьми. Даже если ты участвовал в преступлениях власти, но найдешь в себе силы и уволишься, то это будет большая победа для твоих родственников, детей.

У меня сегодня нет никаких контактов в МИД Беларуси, но я знаю нескольких человек, которые работают в посольствах, даже различными путями назначены послами. Уходите c этих должностей, уходите от этого позора, делайте заявления, мы все через это проходили, Проходили в Советском союзе, когда уходили послы. Безусловно, это было чрезвычайным происшествием для МИД, но эти люди сразу же становились влиятельными не только на Западе, но и среди своих сограждан. Так что я обращусь к своим бывшим коллегам: «Уходите!» Будете нормально спать, совесть у вас будет другая, судьба будет другой. Если не хотите возвращаться — можете немного пожить за границей. Я уверен , что этому режиму не так долго осталось существовать.

Также Андрей Санников рассказал, кому из участников нынешней политической кампании он симпатизирует больше всего:

- То, что делает Cергей Тихановский и как он это делает, запущенный им сверхпопулярный лозунг «Стоп таракан!», за которым подтянулся «Саша три процента», это то, что делаем мы, что делает «Европейская Беларусь» — мобилизация людей против этой власти, этого режима. Действия властей, которые кинули его за решетку, означают, что он был и остается крайне небезопасным для Лукашенко.

Отмечу Cветлану Тихановскую, которая смело защищает своего мужа и продолжает политическую кампанию. Мы видели, как она колебалась, но решила идти дальше, это очень смелый шаг. Я бы хотел, чтобы она победила на честных выборах, но сегодня это невозможно. Очень рад, что она выдерживает в этой грязной кампании, которую развязал Лукашенко против ее мужа.

Один из лидеров белорусской оппозиции призывает Запад поддержать перемены в нашей стране, так как только демократическая Беларусь может стать гарантом безопасности в регионе:

- Безусловно, никто не может быть удолетворен «высказываниями обеспокоенности», которые сегодня делает Запад. Я поддерживаю некоторые депутаты Европарламента, в часности — Пятрас Ауштрявичюс, который предложил уже сейчас вводить санкции против белорусских властей.

Мы должны спасать людей. Я всегда объясняю, что санкции — это не стратегия и никогда ею не были, но это спасет людей. Нельзя оставлять преступников безнаказанными. Поэтому я говорю, что должны приниматься более жесткие меры, не нужно ждать более сложной ситуации в Беларуси.

Запад ошибся, мы постоянно говорили о том, что Лукашенко не изменится, не изменится этот режим, он на самом деле антинародный. Сегодня это стало очевидным по его действиям во время эпидемии COVID-19, по тому, что он делал все это время с оппозицией. Режим никогда не станет другим, зачем с ним играть в игры, никакой безопасности с ним не будет, безопасность будет только при демократической Беларуси.

Нам не нужно размышления на тему, что будет делать Москва, а что не будет, вы помогите нам. Не нужно вмешиваться, помогите хотя бы теми санкциями, которые вы уже вводили — точечными, визовыми, а затем можно их расширять.

Европейские политики сильно ошибались на счет того, что Лукашенко заинтересован в расширении отношений с Западом. Он ни в чем не заинтересован, кроме сохранения своего режима и диктатуры.

Я постоянно объясняю, что Лукашенко — это не только угроза для Беларуси, но и для Запада. Ни один белорусский политик не рискнул бы так впускать Россию в Беларусь, как это сделал Лукашенко. Ни один белорусский политик не рискнул бы проводить в стране военные учения, которые угрожают Европе. Все это является подготовкой не к оборонительным, а к наступательным операциям, которые могут начаться после того, как Кремль примет такое решение. Не нужно играть в их игры, потому что это ваша безопасность.

В Польше должны понять, что Сувалкский коридор — это очень небезопасное место, где может произойти прорыв и наступление аж до Калининграда.

Поэтому очень странно слышать, что Лукашенко является гарантом. Никакой он не гарант, а был, есть и будет угрозой для независимости Беларуси.