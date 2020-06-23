Опрос: какие политические партии в Украине пользуются наибольшей поддержкой 1 23.06.2020, 14:01

Если бы выборы прошли сегодня, состав украинского парламента был бы другим.

Глава правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева заявила, что сейчас в Верховную Раду уверенно проходят четыре партии, пишет «Новое время».

Об этом Балакирева заявила презентуя исследование Центра социального мониторинга «Мониторинг общественного мнения населения Украины: июнь 2020. Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризиса».

«В парламент прошли бы четыре партии, уверенно преодолевающие 5% барьер: „Слуга народа“ — 30,5%, „Оппозиционная платформа — За жизнь“ — 18,6%, „Европейская солидарность“ — 12%, „Батькивщина“ — 9,7%», — заявила Балакирева.

Такие партии, как «Сила и честь», «Гражданская позиция», набрали бы соответственно 4,3% и 4,2% голосов избирателей. «Свободу» и «Радикальную партию Олега Ляшко» поддержали бы по 3,2% опрошенных, а «Голос» и «Партию Шария» по 2,1%.

Испортили бы бюллетень — 4,1% респондентов, не голосовали бы — 9,5%, затруднились ответить — 14,4%.

В ходе социсследования 10−19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1−1,9%.