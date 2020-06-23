Конец эпохи Лукашенко 23.06.2020, 14:11

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ФОТО: BELSAT.EU

Лето в Беларуси обещает быть по-настоящему жарким.

Аресты кандидата в президенты и руководителя его штаба, очереди для заполнения подписных листов в пользу оппозиционных кандидатов, возвращение интереса к политике у ранее аполитичных граждан, а главное – усталость от Лукашенко.

Почему очередные "выборы Лукашенко" вдруг обрели интригу? Почему он вдруг получил прозвище "Саша – три процента"? И что можно ожидать от бурно начавшейся предвыборной кампании?

Украинское издание "Европейская правда" написало о ситуации в Беларуси.

Уже в начале года стало понятно, что шестые "президентские выборы" в Беларуси будут проходить в крайне сложной для Александра Лукашенко внешней и внутренней ситуации.

В начале года ключевой проблемой выглядел диктат со стороны Кремля – в Москве активно склоняли Минск к углублению интеграции, попеременно используя то финансовый, то энергетический аргументы.

Однако ситуацию дополнительно усложнила пандемия коронавируса. Нежелание Лукашенко останавливать экономику (в том числе – из-за необходимости обеспечивать зарплаты работникам остановленных госпредприятий) не спасло экономику от жесткой просадки (по данным Всемирного банка, в 2020 году ВВП Беларуси упадет на 4%), однако крайне негативно повлияло на рейтинги власти.

При этом оценить, как именно изменились рейтинги, больше невозможно – работа независимых социологов Беларуси под запретом.

При этом власти удалось блокировать традиционную оппозицию. Анонсированные ими масштабные праймериз по выбору единого кандидата были заблокированы, а их лидер Павел Северинец – арестован.

Особо опасный блогер

Самым ярким участником нынешней кампании стал оппозиционный блогер Сергей Тихановский. Последнего удалось не допустить на так называемые выборы на самом раннем этапе – находясь под 15-дневным арестом за участие в пикете против проведения парада 9 мая, блогер не мог самостоятельно подать заявку в центризбирком.

Вместо него кандидатом в президенты была зарегистрирована его жена Светлана Тихановская, отказать которой у ЦИК оснований не было.

Однако и в качестве доверенного лица потенциального кандидата в президенты Тихановский был слишком опасен для власти.

Как результат, провокация на митинге в Гродно привела к массовым задержаниям, в результате которой Сергею Тихановскому угрожает три года за "организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти".

В свою очередь серия обысков у Тихановских с третьей попытки дала результат – согласно сообщениям следствия, на даче за диваном было найдено $900 тысяч.

Впрочем, уже сейчас можно говорить, что блогер оказал колоссальное влияние на ход кампании.

Во-первых, с его легкой руки к Лукашенко прикрепилось прозвище "Саша три процента" - оно было взято из результатов опросов, обнародованных в интернет-СМИ. И хотя такие опросы явно не показательны, в условиях отсутствия социологии альтернативы им отсутствуют.

Второй вклад – именно Тихановскому удалось показать, что противники Лукашенко больше не являются меньшинством в стране.

В отличие от других кандидатов, собирающих подписи за свою кандидатуру в течение всего дня, Тихановский собирал их в определенном месте и в определенное время, превратив банальную процедуру в оппозиционные митинги.

А главное, картина громадных очередей из желающих подписать лист в пользу оппозиционного политика показала белорусам, что противники Лукашенко уже перестали быть маргинальным меньшинством.

Усталость от действующего президента привела к новому феномену – заблокировав одного оппонента, власть тут же получила другого.

Еще одна особенность политической кампании – участие в них кандидатов, казалось бы, успешно интегрированных в лукашенковскую систему управления государством.

Таких оказалось даже двое: создатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало и бывший предправления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико.

При этом личные капиталы позволяли обоим без проблем собрать "с запасом" подписи в поддержку своей кандидатуры.

При этом в начале кампании обоих кандидатов считали "спарринг-партнерами" Лукашенко – не случайно тот же Бабарико в первые недели после заявления об участии в выборах фактически не собирал подписи за свою кандидатуру.

Все изменил второй арест Тихановского. Бабарико высказался в защиту оппозиционного блогера – и после этого его избирательная кампания по-настоящему стартовала. А сам банкир стал считаться основным оппонентом Лукашенко.

Игра на повышение ставок

В последние дни сбора подписей избирательная кампания резко обострилась.

При подаче в центризбирком подписных листов сам Бабарико и его сын были арестованы.

Официально – вовсе не по политическому делу, а по уголовным делам – кандидата в президенты обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании средств, полученных преступным путем.

Сторонники кандидата в это не верят – на следующий день центр Минска был заполнен протестующими.

Тысячи людей создали живую цепь в поддержку арестованных. В ответ милиции пришлось практически заблокировать центр Минска, задержав более сотни людей.

При этом белорусские силовики делают заявления, что арест Бабарико поставил крест на спецоперации РФ по смещению Лукашенко.

"Мы знаем, что кукловоды, стоящие за ним, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше", - заявил глава Комитета госконтроля Иван Тертель.

Что дальше?

19 июня белорусский ЦИК завершил прием подписных листов. А уже 9 июля станет известно, кого Лукашенко допустит к так называемым выборам.

Возможность как недопуска неугодных кандидатов к так называемым выборам, так и контроля за работой ЦИК гарантирует Лукашенко формальную победу и на этот раз.

Вопрос лишь в одном – как такую победу воспримут в обществе.

С последних жестких разгонов протестов в Беларуси прошло более десяти лет. За это время выросло новое поколение белорусов, не готовых мириться с несменяемым Лукашенко

А главное – прыжок популярности Тихановского и Бабарико показал, что уровень недовольства Лукашенко достиг своего пика.

Люди готовы поддержать любого альтернативного кандидата, даже с сомнительным бекграундом, лишь бы не допустить на шестой срок Александра Лукашенко.

Эту усталость и недовольство власти вряд ли удастся взять под контроль. А значит, лето в Беларуси обещает быть по-настоящему жарким.