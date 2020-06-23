«Саша, вспомни своих друзей Каддафи и Хусейна» 10 23.06.2020, 14:26

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Фото: AFP

Чем заканчиваются игры диктаторов.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал еще одно письмо своего читателя:

"До меня сейчас дошло, что мы живем в очень странной стране, - говорит он. - У нас образовалось государство-террорист, которое огрызается на весь остальной мир, установило свои "понятия" внутри границ, прикрываясь законами и декретами ради "высшей цели" – сохранения личной власти одного безумца.

Таракан заигрался в Бога, и то, что он вытворяет сейчас, это просто закономерный итог его безумия. Мы все прекрасно знаем на примерах подобных организаций, как они заканчивают свой путь.

Саша, вспомни своих друзей Каддафи и Хусейна, они тоже терроризировали свои народы думая, что они под защитой, пока в их жизнях не случились их личные 3%.

А потом - все, раз – и их больше нет. И твой тапок уже занесен, скоро опустится на тебя со смачным шлепком".

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