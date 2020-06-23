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«Нас 97%, а ты уволен»: чиновники, офицеры, банкиры, многодетные семьи выступают против «таракана»

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  • 23.06.2020, 14:47
  • 4,764
«Нас 97%, а ты уволен»: чиновники, офицеры, банкиры, многодетные семьи выступают против «таракана»
Фото: ONLINER.BY

Вся страна - против тебя, Саша!

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко.

«И еще. От чиновников райисполкома, сотрудников КГБ и МВД, офицеров запаса, банкиров, многодетных семей. Вся страна - против тебя, Саша!», - пишет телеграм-канал «Баста!».

Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе.

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