«Нас 97%, а ты уволен»: чиновники, офицеры, банкиры, многодетные семьи выступают против «таракана» 3 23.06.2020, 14:47

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Фото: ONLINER.BY

Вся страна - против тебя, Саша!

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко.

«И еще. От чиновников райисполкома, сотрудников КГБ и МВД, офицеров запаса, банкиров, многодетных семей. Вся страна - против тебя, Саша!», - пишет телеграм-канал «Баста!».

Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе.

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