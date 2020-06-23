Глубина погружения Иван Давыдов

23.06.2020, 14:49

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Иван Давыдов

В какое прошлое движется Россия?

Помните, как заиграло кровавыми красками невинное прежде слово «реконструктор» во время так называемой «русской весны»? До того мы думали, что реконструкторы — чуть странноватые, но, в общем, симпатичные люди, которые, обрядившись в самодельные доспехи, бегают по лесам, и вреда никому не приносят. Ну, разве друг друга мечами поцарапают, но то — дело личного выбора. А тогда узнали, что достаточно одного реконструктора, если есть у него воля и государственная поддержка, чтобы начать настоящую войну. С трупами, с горящими домами, со всеми присущими войне ужасами.

Примерно тогда же и Российская Федерация окончательно определилась с идеологией. Путинская Россия — государство-реконструктор, которое из непонятной и неприятной современности пытается уйти в прошлое.

Вопрос только в том, в какое именно прошлое путинское государство пытается уйти. Как глубоко опуститься.

Правильный ответ, конечно, — в выдуманное. Липкий ком «побед и одолений», который пропаганда за историю выдает, к реальной истории имеет отношение довольно опосредованное, это понятно. Но правильный ответ — не всегда достаточный ответ. В выдуманной истории тоже есть свои эпохи, свои вехи, своя хронология и свои ключевые события.

Ну, вот, например: очевидно, статья Путина о начале Второй мировой, в которой Сталин, едва ли не святой, до последнего удерживает мир от войны, счастливые прибалты строем идут в СССР, а пакт Молотова-Риббентропа оказывается актом высочайшей государственной мудрости, описывает, как бы это мягко сказать, не совсем историю. Но при этом мы ведь понимаем, что речь — о событиях 1939−1941 годов. Как бы.

Желанную «точку возврата» ищут в истории СССР, кивая то на застой, то на эпоху Большого террора. И да, тут есть, конечно, совпадения, исторические рифмы, но явно нет попытки воспроизвести даже собственные, свежеизобретенные и регулярно озвучиваемые фантазии. На наше счастье, путинская Россия очень мало пока походит на сталинский СССР, хоть реальный, хоть выдуманный. На брежневский СССР путинская Россия походит чуть больше, но все-таки не туда стремятся вождь с присными.

Русь, куда же несешься ты? — воскликнул бы здесь классик, но мы-то современники, поэтому спросим еще раз: Россия, куда ж ты ползешь?

Некоторую ясность тут могут внести приступы внезапной искренности, охватившие в последние дни разнокалиберных государственных мужей. Все сейчас для фронта, все для поправок, голосование рекламируют с энтузиазмом и даже не без надрыва, но довольно долго все, кого наняли поправки продвигать, избегали одной — и, как ни удивительно, главной в этой истории, — темы. С необъяснимой какой-то стыдливостью умалчивалось о поправке, позволяющей Владимиру Путину еще дважды участвовать в президентских выборах.

Отмашку дал сам президент. В эксклюзивном интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», который показал канал «Россия 1», он с невероятной скромностью намекнул, что, может быть, и пойдет на очередной срок, если, конечно, народ предоставит ему такой шанс: «Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, — возможности баллотироваться. Посмотрим».

А чуть раньше в том же интервью сказал еще кое-что важное про сохранение власти в своих руках: «Вы знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно. Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать».

И началось. Вот только первые ласточки. Или, правильнее сказать, орлы. Чтобы некоторых ораторов не обидеть и не извиняться потом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров с прямотой бывалого воина заявил, что в России вообще нет людей, достойных поста президента, кроме Владимира Путина: «На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными. У нас есть действующий президент Владимир Путин, настоящий патриот и верный сын России! Все, кто любит родину, желает ей процветания, непременно проголосует за поправки в Основной закон. И нет и тени сомнения, что нас абсолютное большинство!». Россией должен править Путин, это просто необходимо «для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиты ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России». Пусть всегда будет Путин!

Кадырову вторит сенатор Андрей Клишас в интервью РБК, но Клишас не воин, Клишас политик, и рассуждения у него более витиеватые. Путин — гарант стабильности для большинства граждан, граждане понимают, что можно «принимать любые законы» и даже «переписывать Конституцию», но, «если Путин уйдет, все это может быть переделано». Сама мысль о возможности смены главы государства мешает работать политической системе. Поэтому люди, инкорпорированные в систему, «в некотором смысле должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию».

А дальше, внимание, мысль невероятной глубины. Система не должна быть слишком персонифицированной. За счет поправок «президент делает политическую систему более устойчивой. Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом». Понимаете? Чтобы система не зависела от того, кто является президентом, президентом всегда должен быть Путин. Это же гениально!

И где-то я это все, конечно, уже читал. Была какая-то такая старинная книжка. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Но вообще-то отсылают нас даже не к мифическим временам Экклезиаста.

Еще до выхода фильма о Путине на «России 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на цементировании вот этого своего состояния. И с моей точки зрения, это мое личное мнение, вот как раз вот эти вот поправки, этот набор поправок — это и есть вот этот процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России».

Образ понятный, богатый, памятный по гангстерским боевикам: в тазике цемент, в цементе ноги, внизу ласково плещутся теплые волны. Но это слишком мелкая ассоциация.

И Путин, и все его приближенные говорят об одном — они хотят туда, где никакие перемены немыслимы в принципе. Хотя бы потому, что даже мысль о возможности перемен мешает вождю нормально работать, в чем он и признается без стеснения.

Это не про брежневские времена, не про сталинские и даже не про половцев с печенегами. Это вообще не про жизнь. Они хотят туда, где невозможно никакое движение. В эпоху до Большого взрыва, видимо.

Что ж, это довольно амбициозный план.

Иван Давыдов, «МБХ-медиа»