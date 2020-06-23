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Китай готовится к отключению от SWIFT

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  • 23.06.2020, 15:01
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Китай готовится к отключению от SWIFT

Это может произойти, если Вашингтон введет санкции.

Китай готовится к возможному отключению от долларовой платежной системы. Это произойдет, если Америка введет санкции, заявил зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай, сообщает zn.ua.

"Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически", – сказал Синхай.

По его мнению, зависимость от долларовых расчетов делает Китай уязвимым для санкций США.

Речь идет о системе передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системе межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

Кроме того, Синхай не исключил вероятность обесценивания доллара в будущем, что негативно повлияет на Китай, который располагает около двух триллионов долларов США в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

"Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких", - подчеркнул Фан Синхай.


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