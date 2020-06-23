«Ответка последует сразу же, моментально»: предупреждение от белорусских рабочих 6 23.06.2020, 15:24

6,116

иллюстрационное фото

Рабочие предостерегают «Сашу 3%» и силовиков от нарушения законов.

Об этом телеграм-каналу "Баста!" сообщил читатель.

"Недавно я разговаривал своим знакомым работягой, - пишет читатель. - В разговоре он сказал одну вещь. Это, говорит вы в 2010-м вышли только интеллигенция и студенты, вы по-своему реагируете на беспредел и насилие со стороны милиции.

Сейчас же на Площадь выдут рабочие и не дай Бог, кого милиция ударит, ответка последует сразу же, моментально. Смеется, говорит, что и омон сейчас хиленький какой-то пошел, если на ногах не могут устоять и все время падают. Это про провокацию в Гродно он вспомнил.

Рабочие быстро справятся с беспределом со стороны тех, кто вздумает нарушить закон или поднять руку на мирных людей и очень быстро порядок в стране наведут".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.