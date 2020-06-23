Сколько украинцев доверяют Зеленскому? 2 23.06.2020, 15:28

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Фото: офис президента

Опубликованы результаты опроса.

53,8% украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, представленные во время брифинга 23 июня, сообщает gordonua.com.

Согласно исследованию, полностью доверяю президенту 13% опрошенных, 28,3% скорее доверяют, 25,4% скорее не доверяют, а 24,8% вообще не доверяют.

Кроме того, глава правления института Ольга Балакирева во время брифинга заявила, что рейтинг доверия к Зеленскому со времени его избрания сильно упал.

"На протяжении длительного времени после избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация начала изменяться в января и на фоне коронавируса наши последние измерения в маю и июне показали изменение этого баланса и сейчас баланс доверия негативный", – отметила она.

Скриншот: 112 Украины / YouTube

В ходе социсследования 10−19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1−1,9%.

В мае согласно исследованию Центра Разумкова Зеленскому доверяли 57% украинцев, не доверяли – 37%.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Он получил победу на выборах с результатом 73,22% голосов избирателей.