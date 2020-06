New York Times: Лукашенко напуган 2 23.06.2020, 15:37

Авторитетное американское издание рассказало о ситуации в Беларуси.

Лукашенко столкнулся с самой сильной угрозой потери власти за всю свою 26-летнюю карьеру -из-за массовых акций протеста в поддержку альтернативных кандидатов.

Как отмечает корреспондент The New York Times (перевод - kyky.org), Лукашенко пришел к власти в 90-х, когда в стране наблюдалась массовая безработица. В последнее время Лукашенко все чаще подвергается осуждению, в том числе из-за отсутствия эффективных мер относительно COVID-19 (карантин в Беларуси так и не был введен).

В прошлую пятницу на совещании в Минске Лукашенко сказал, что сорвал «масштабный план по дестабилизации ситуации в Беларуси».

За день до этой речи арестовали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

Ведь «нет большей ценности, чем независимая Беларусь». В тот же день десятки людей, которые вышли на улицы городов республики в знак протеста против репрессий, были арестованы силовиками. Силовики остаются, возможно, последней надежной опорой Лукашенко.

Ранее арестовали и бизнесмена и популярного блогера Сергея Тихановского (его жена – один из претендентов на пост президента). При обыске на его даче «нашли» почти миллион долларов.

Политический обозреватель Артем Шрайбман объяснил, что Лукашенко всегда старался дискредитировать своих оппонентов. Но мало кто его словам поверил. Евросоюз призвал немедленно освободить Бабарико и его сына, а американское посольство в Минске написало твит, в котором попросило белорусское правительство выполнять свои международные обязательства и выпустить на свободу протестующих.

The New York Times припоминает, что с 1994 года в Беларуси не было президентских выборов, которые независимые наблюдатели сочли бы свободными и справедливыми. Лукашенко уже «избирали» пять раз подряд, и почти каждый раз это сопровождалось жестокими репрессиями. Только раньше репрессии начинались после голосования, когда люди выступали против фальсификаций. На этот раз Лукашенко начал брутальные разгоны акций раньше. New York Times считает, это явный признак того, что Лукашенко напуган.

Как известно, в Беларуси независимые опросы общественного мнения сильно ограничены. А те, что финансируются правительством, не попадают в открытый доступ. Но провальный опрос, проведенный социологами Академии наук, показал, что лишь около трети населения доверяет Лукашенко. Это печальный рейтинг правителя, который контролирует телевидение и другие традиционные СМИ.

Беларуский эксперт Немецкого фонда Маршалла (США) Марина Рахлей рассказала The New York Times, что проблемы Лукашенко – результат усталости избирателей за 26 лет его правления и странное отношение к угрозе коронавируса. «Ситуация может выйти из-под контроля Лукашенко, – добавляет Рахлей. – На самом деле он не сможет подавить протесты, поскольку они начинаются в социальных сетях и распространяются так же быстро, как лесной пожар».

Молодежь в Беларуси не особо жалует Лукашенко, который в основном обращается к пожилым людям, особенно в сельских районах, скучающих по Советскому Союзу.

Но президентская кампания показывает, что недовольство вышло далеко за рамки молодых избирателей и коснулась даже беларуского истеблишмента.