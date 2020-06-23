Американская студентка открыла сразу 18 новых видов жуков 23.06.2020, 15:44

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Фото: Katja Schulz

Обычному энтомологу могли потребоваться на это годы.

Студентка из Университета Арканзаса Рэчел Смит в своем исследовании описала 18 новых видов водных жуков из Южной Америки. Обычному энтомологу могли потребоваться на это годы, пишет «Популярная механика».

Речь идет о жуках рода Chasmogenus, распространенных главным образом в Венесуэле, Суринаме и Гвиане. Это небольшие насекомые, длиной не более одного сантиметра. Они проводят часть жизни в реках, ручьях, а также небольших заводях. Но при этом они способны летать.

Работа по идентификации новых видов была очень кропотливой. Отличить один вид этих жуков от другого довольно сложно даже под микроскопом. Поэтому молодая исследовательница провела анализ их ДНК, чтобы выявить невидимые для глаз различия. Помимо этого, она изучила внутренние органы жуков, в частности, проанализировав мужские гениталии. Именно анализ мужских гениталий в определенных случаях может быть единственным способом найти различия между видами жуков. Описания новых видов войдут в дипломную работу студентки.

Фото: Rachel Smith

Студентка из Университета Арканзаса Рэчел Смит в своем исследовании описала 18 новых видов водных жуков из Южной Америки. Обычному энтомологу могли потребоваться на это годы. Rachel Smith

По словам ее научного руководителя — работа, в которой описывается сразу 18 видов очень необычна. И это редко, даже для опытных ученых. Я описал много новых видов, но не больше 18 сразу. Эти открытия подчеркивают, насколько мало мы знаем о том, сколько видов есть в Южной Америке.