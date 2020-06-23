Лучший лыжник в истории Беларуси: Мне очень понравилась «Цепь солидарности» 1 23.06.2020, 15:53

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Сергей Долидович

Сергей Долидович поддержал перемены.

Сергей Долидович — самый сильный лыжник в истории Беларуси, занявший на Олимпиаде-2014 пятое место в масс-старте на 50 км. «Трибуна» расспросила его о том, что спортсмен думает о cитуации в стране.

— Как можно не следить за предвыборной ситуацией человеку, который долго живет в Беларуси? Я уже давно определился, за кого буду голосовать — 9-го сделаю свой выбор, конечно.

— И за кого будете голосовать, если не секрет?

— Я проголосую и после выборов скажу. Я сразу скажу, что то, что сейчас происходит, мне не очень нравится. Хочу, чтобы я пошел, проголосовал — и мой голос был учтен. То, что происходит, конечно, вызывает немножко опасение.

— Как относитесь к акциям протеста, которые прошли по многим городам Беларуси?

— Двоякое чувство. Нельзя задерживать только за то, что твое видение мира отличается от другого. Еще мне очень понравилась «Цепь солидарности», которая была организована. Единственное, если бы она была организована, утверждена, разрешена… Если бы она была разрешена, то я обязательно бы вышел и в «цепи солидарности» постоял.