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«Скоро все люди соберутся и таракана прогонят»

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  • 23.06.2020, 16:16
  • 6,775
«Скоро все люди соберутся и таракана прогонят»
фото: svaboda.org (rfe/rl)

Случай в детском саду.

Подписчица групп гражданской кампании "Европейская Беларусь" в соцсетях рассказала историю, которая случилась с ней на работе.

"Здравствуйте! - пишет она. - Работаю воспитателем в детском саду Гродно и хочу поделится хохмой, которая произошла прямо на рабочем месте. Работаю я в группе пятилеток, таких деток всегда надо занимать. В один из дней, когда шел дождь, мы с детьми остались в группе и я читала им сказки. Этим разом выбрала Корнея Чуковского, произведение "Таракан". Тут одна из девочек перебивает меня и заявляет детским, но важным голоском: "А у нас тоже есть таракан, папа говорит, что скоро все люди его прогонят".

Переглянулись с нянечкой, засмеялись и добавили, что обязательно прогонят".


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