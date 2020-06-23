Лидер «J:морс»: Я ощущаю испанский стыд за действия властей 1 23.06.2020, 16:53

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Владимир Пугач

Фото: Максим Малиновский / onliner.by

Музыкант Владимир Пугач рассказал, почему гордится молодым поколением белорусов.

Лидер музыкальной группы «J:морс» Владимир Пугач рассказал в «Фейсбуке», почему поддерживает перемены в Беларуси.

- Я интроверт и не люблю делиться эмоциями. Но, как и многие из вас, много думаю и чувствую по поводу всего происходящего. Остро.

Я ощущаю испанский стыд за то, как в моей стране государство бесцеремонно и наспех устраняет политических конкурентов. За то, что у нас в аптеках набор одноразовых перчаток 60 рублей стоит. Почему бы КГК этим не заняться?

Я чувствую себя оскорбленным, когда меня называют «народцем» и унижают наших женщин.

Я чувствую ярость за лютый беспредел, за то, как моих соотечественников налево и направо хватают на улицах, избивают за мирное выражение гражданской позиции. Судя по бесчисленным репортажам, делают это с удовольствием. Вот что у них в головах? Братцы, рано или поздно, все закончится. Как вы соседям в глаза смотреть будете, конечно, если вам вообще предоставят такую возможность?

Я ощущаю беспокойство за близких. Моя дочь живет в центре города. Я знаю ее характер и позицию. Она спокойно может оказаться среди ребят, которых нагло и незаконно люди в гражданском затаскивают в машины. Есть те, кто просто проходили мимо, шли домой, выходили из кафе, проезжали на велосипеде... Я взрослый человек и многое видел. И сейчас я заявляю, что мне страшно. Это как страх перед стихией. Или, скорее, похоже на мое детское воспоминание, когда у меня на глазах из кукурузного поля вылетают дикие кабаны, спасаясь от комбайнов. Летят в ужасе, сметая все на своем пути.

А еще я чувствую гордость за дочь и ее поколение. За то, какие они сильные, целеустремленные и, не смотря ни на что, свободные. Они точно знают, чего они хотят. И они возьмут свое.