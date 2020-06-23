Президент Литвы призвал министров действовать «как один кулак» против БелАЭС 2 23.06.2020, 16:58

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Фото: svaboda.org

Министры иностранных дел и энергетики выработают единую позицию по вопросу Островецкой АЭС.

Президент Литвы призвал министров иностранных дел и энергетики согласовать позиции по Островецкой АЭС, чтобы Литва была «как один кулак», сообщает Delfi.

«Президент неделю тому назад разговаривал с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и обеспечил ее участие в данном процессе и открытость в поисках общего решения, но также важно, чтобы и внутри страны у нас был консенсус, чтобы мы представляли интересы Литвы "как один кулак"», — рассказал советник президента Литвы Ярослав Неверович.

23 июня Гитанас Науседа встретился с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом и главой дипломатического корпуса Литвы Линасом Линкявичюсом. Стороны обсудили стратегические энергетические проекты и стратегии ведения переговоров с Еврокомиссией и региональными партнерами.