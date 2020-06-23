Александр Невзоров: Лукашенко сам трамбует свою могилку 3 23.06.2020, 17:23

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Александр Невзоров

Он теряет власть и ориентацию в пространстве.

Об этом российский публицист Александр Невзоров заявил в своей авторской программе «Наповал».

- В сегодняшнем своем состоянии Лукашенко не будет ничего совершать, кроме ошибок. Все тираны, все троноголики, даже самые картофельные, теряя власть, теряют и ориентацию в пространстве и начинают совершать сильные глупости. Момент расставания с властью — это момент предельно деликатный и болезненный. Александр Григорьевич начал закапывать себя дурацким парадом, продолжил арестами конкурентов и сейчас трамбует свою могилку озверелостью речей и поступков.