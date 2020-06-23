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Баланс некоторых карт Беларусбанка по ошибке ушел в минус

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  • 23.06.2020, 17:33
  • 1,828
Баланс некоторых карт Беларусбанка по ошибке ушел в минус

Пользоваться деньгами клиенты пока не могут.

«Зашли с девушкой в магазин за батоном. На кассе у нее не прошла оплата карточкой Беларусбанка, потому что недостаточно средств, хотя деньги были», — рассказывает бобруйчанин Денис. В мобильном приложении по карте и вовсе отобразился отрицательный баланс — минус 47,58 рублей. С такой проблемой 23 июня столкнулись и другие клиенты Беларусбанка. В контакт-центре объясняют, что накануне по некоторым карточкам произошло двойное списание средств. Деньги обещают вернуть до конца дня, но теми карточками, где баланс счета ушел в минус, пользоваться пока нельзя, пишет tut.by.

По словам Дениса, при виде отрицательного баланса они «были в шоке».

— Там нет такой функции, как овердрафт, в минус уйти нельзя. Стали выяснять, оказалось что такие же проблемы с карточками Беларусбанка есть у брата девушки, одногруппника, еще нескольких людей.

В контакт-центре Беларусбанка объясняют, что за вчерашний день, 22 июня, «банком было произведено двойное списание по операциям по карточкам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Maestro, Maestro».

— В настоящее время банк проводит мероприятия по урегулированию ситуации. Если баланс карты отрицательный, сумма не доступна для использования. До конца дня денежные средства будут возвращены. Приносим извинения за временные неудобства, — сказали в контакт-центре банка.


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