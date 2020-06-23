«Воспитатель детского сада заболела, а администрация никого не предупредила» 23.06.2020, 17:55

Фото: ddu104.minsk.edu.by

Коронавирус обнаружили в минском детском саду, но его не закрыли на карантин.

Читатель Илья написал в редакцию сайта Charter97.org историю о халатности сотрудников детского сада №104 города Минска:

«Уже как несколько дней им стало известно, что одна из воспитателей, заболела короновирусом. Детей и сотрудников, контактов первого уровня, не изолировали, а других родителей не предупредили ни словом. Это выяснилось случайно! На претензии в сторону администрации детского сада получили ответ, что запрещено рассказывать! Ни карантина, ни даже оповещения родителей не было!»