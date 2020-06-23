закрыть
23 июня 2020, вторник, 18:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Воспитатель детского сада заболела, а администрация никого не предупредила»

  • 23.06.2020, 17:55
«Воспитатель детского сада заболела, а администрация никого не предупредила»
Фото: ddu104.minsk.edu.by

Коронавирус обнаружили в минском детском саду, но его не закрыли на карантин.

Читатель Илья написал в редакцию сайта Charter97.org историю о халатности сотрудников детского сада №104 города Минска:

«Уже как несколько дней им стало известно, что одна из воспитателей, заболела короновирусом. Детей и сотрудников, контактов первого уровня, не изолировали, а других родителей не предупредили ни словом. Это выяснилось случайно! На претензии в сторону администрации детского сада получили ответ, что запрещено рассказывать! Ни карантина, ни даже оповещения родителей не было!»


популярное за неделю

Мнение

Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»
Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org