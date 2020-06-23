Брестский десантник: Очень много несправедливости в отношении народа допустил Лукашенко 8 23.06.2020, 18:08

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фото: belta.by

Военнослужащий брестской 38-й десантно-штурмовой бригады рассказал о визите «Саши 3%».

Неужели Лукашенко реально думает, что после всего этого его будут защищать? Пишет телеграм-каналу “Баста!” военнослужащий из Бреста.

"Служу в брестской 38-й десантно-штурмовой бригаде, - говорит он. - Нас посетил трёхпроцентный.

Сразу было понятно, для чего он приедет, даже наше высшее руководство пренебрежительно и без лебезящего трепета говорило об этом. Он искал поддержки в случае серьезных волнений в стране, а конкретно в нашем случае - в самом Бресте.

Да, ему покивали тут головой, поддакивали и опасливо улыбались специально отобранные наши сослуживцы, но реальное положение дел таково, что за него мало кто готов "вписаться".

У нас тут обычные ребята служат. Мы не выходцы из "белокостных" семей, у нас есть матери, живущие на нищенские пенсии, есть пострадавшие от "короны", есть столкнувшиеся с несправедливостью судебной системы. Очень много несправедливости в отношении народа допустил Лукашенко. Неужели он реально думает, что после всего этого его будут защищать?

У нас сейчас часто можно услышать такое: "Из-за него у меня ... и я ему что-то должен?" Не будет этого".

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