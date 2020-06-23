закрыть
23 июня 2020, вторник, 19:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

2
  • 23.06.2020, 18:20
  • 1,900
Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Фото : Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"

Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Бакшы Джампел Лодой был избран в декабре.

Умер Верховный лама (глава буддистов) Тувы Бакшы Джампел Лодой.

Об этом в своем Facebook сообщил глава республики Шолбан Кара-Оол, передает ria.ru.

"Уважаемые земляки, с большим прискорбием сообщаю вам о кончине хамбо-ламы Республики Тыва... Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье", — говорится в видеообращении главы республики, размещенном на его странице в Facebook.

Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Лодой был избран в декабре.


популярное за неделю

Мнение

Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»
Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org