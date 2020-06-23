Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы2
- 23.06.2020, 18:20
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Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Бакшы Джампел Лодой был избран в декабре.
Умер Верховный лама (глава буддистов) Тувы Бакшы Джампел Лодой.
Об этом в своем Facebook сообщил глава республики Шолбан Кара-Оол, передает ria.ru.
"Уважаемые земляки, с большим прискорбием сообщаю вам о кончине хамбо-ламы Республики Тыва... Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье", — говорится в видеообращении главы республики, размещенном на его странице в Facebook.
Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Лодой был избран в декабре.