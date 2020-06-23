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До +27℃ ожидается в Беларуси в среду

  • 23.06.2020, 18:26
До +27℃ ожидается в Беларуси в среду

Будет преимущественно без осадков.

24 июня в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков. Кратковременные дожди пройдут только по Брестчине, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью будет от +10 по северу до +18 по юго-западу Беларуси. Днем ожидается 22-27 выше нуля.


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