До +27℃ ожидается в Беларуси в среду 23.06.2020, 18:26

Будет преимущественно без осадков.

24 июня в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков. Кратковременные дожди пройдут только по Брестчине, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью будет от +10 по северу до +18 по юго-западу Беларуси. Днем ожидается 22-27 выше нуля.