Илон Маск пообщался со своим сыном X Æ A-Xii 5 23.06.2020, 18:37

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Илон Маск

В сети обратили внимание на необычную манеру общения Маска.

Глава Tesla Илон Маск пообщался со своим сыном X Æ A-Xii (читается как «Экс Эш Эй-Твелв»). Звучал он при этом так, будто обучал искусственный интеллект или выходил на связь с инопланетянином, пишет «Медуза». «Ты слышишь мой голос? Мой голос тебе знаком? Кто я? Говорит твой отец. Здравствуй. Здравствуй, малыш. Малыш X». Видео с участием отца и сына выложила Мэй Маск, мать Илона Маска.

Разумеется, в твиттере тут же обратили внимание на необычную манеру общения Маска со своим ребенком. Шутки о нечеловеческом происхождении X Æ A-Xii через 3, 2, 1…