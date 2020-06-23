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Илон Маск пообщался со своим сыном X Æ A-Xii

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  • 23.06.2020, 18:37
  • 2,458
Илон Маск пообщался со своим сыном X Æ A-Xii
Илон Маск

В сети обратили внимание на необычную манеру общения Маска.

Глава Tesla Илон Маск пообщался со своим сыном X Æ A-Xii (читается как «Экс Эш Эй-Твелв»). Звучал он при этом так, будто обучал искусственный интеллект или выходил на связь с инопланетянином, пишет «Медуза». «Ты слышишь мой голос? Мой голос тебе знаком? Кто я? Говорит твой отец. Здравствуй. Здравствуй, малыш. Малыш X». Видео с участием отца и сына выложила Мэй Маск, мать Илона Маска.

Разумеется, в твиттере тут же обратили внимание на необычную манеру общения Маска со своим ребенком. Шутки о нечеловеческом происхождении X Æ A-Xii через 3, 2, 1…


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