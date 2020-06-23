Врач написала стихотворение о протестах в Минске
- 23.06.2020, 18:47
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«Если мы вместе - мечта наша сбудется. И разрушение стен довершим».
Стихотворение, посвященное протестам в Минске 18-20 июня от подписчицы телеграм-канала “Баста!”.
- Меня зовут Ольга, - пишет она – Я работаю врачом уже почти 25 лет. Может быть уже поздно это писать, но моё стихотворение появилось после событий 18-20 июня. Это моя гражданская позиция. Очень хочется, чтобы мы были вместе, ведь в этом наша сила!
Вместе с моим Минском 18-20 июня 2020 года.
Не Буревестник я революции...
Мирных хотелось бы ждать перемен
И возвращенья родной Конституции,
Только дышать невозможно от стен!
Серые, прочные, с толком построены,
Свет заслоняют и жить не дают!
Давят собою честь и достоинство,
Как жерновами безжалостно мнут!
Но невозможно век жить в заточении!
Люди поднялись, отбросили страх.
И из квартир понесли возмущение,
Вспомнив о чести своей и правах.
Цепью сковали проспекты и улицы,
Воздух дрожал от сигналов машин!
Если мы вместе - мечта наша сбудется,
И разрушение стен довершим!
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