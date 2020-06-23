Врач написала стихотворение о протестах в Минске 23.06.2020, 18:47

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Фото: tut.by

«Если мы вместе - мечта наша сбудется. И разрушение стен довершим».

Стихотворение, посвященное протестам в Минске 18-20 июня от подписчицы телеграм-канала “Баста!”.

- Меня зовут Ольга, - пишет она – Я работаю врачом уже почти 25 лет. Может быть уже поздно это писать, но моё стихотворение появилось после событий 18-20 июня. Это моя гражданская позиция. Очень хочется, чтобы мы были вместе, ведь в этом наша сила!

Вместе с моим Минском 18-20 июня 2020 года.

Не Буревестник я революции...

Мирных хотелось бы ждать перемен

И возвращенья родной Конституции,

Только дышать невозможно от стен!

Серые, прочные, с толком построены,

Свет заслоняют и жить не дают!

Давят собою честь и достоинство,

Как жерновами безжалостно мнут!

Но невозможно век жить в заточении!

Люди поднялись, отбросили страх.

И из квартир понесли возмущение,

Вспомнив о чести своей и правах.

Цепью сковали проспекты и улицы,

Воздух дрожал от сигналов машин!

Если мы вместе - мечта наша сбудется,

И разрушение стен довершим!

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