Третья линия метро не откроется 3 июля 4 23.06.2020, 18:57

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Поезд для третьей линии метро, который пока обкатывается на действующих линиях.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уже точно.

3 июля третью линию метро не откроют. В «Минскметрострое» рассказали tut.by, когда по этой ветке пустят пробный поезд.

В столице близится к завершению строительство третьей ветки метро. Планировалось, что станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» откроются для пассажиров в День независимости.

— 3 июля метро не открывается, заканчиваются строительно-монтажные работы. А 7 или 8 числа пройдет пробный поезд, — рассказал замгендиректора по идеологической работе УП «Минскметрострой» Олег Бойчук.

Новой даты открытия третьей линии метро пока не называют.

Еще в начале июня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак выразил сомнение, что все будет готово к 3 июля. Сообщалось, что «теоретически успеть можно, но гарантировать это сложно», потому что требуют обкатки новые решения.

— На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение — новый подвижной состав, хотя он сертифицирован и обкатывается, но это новый состав. Дальше — специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградской. Это все требует усиленной обкатки и наладки, — говорил мэр Минска.