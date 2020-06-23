Европейские столицы готовятся к акциям солидарности с Беларусью 23.06.2020, 19:17

Список городов.

В разных городах Европы на этой неделе состоятся новые акции солидарности с белорусскими протестующими, пишет «Белсат».

24 июня пикет в поддержку Беларуси пройдет в столице Великобритании – Лондоне.

В столице испанской Каталонии акция пройдет 25 июня и начнется в 18:00 по местному времени с пикета возле посольства Беларуси, потом демонстрация пойдет к многолюдной площади Каталонии.

«Вместе с людьми на улицах белорусских городов мы призываем власти Беларуси освободить всех политзаключенных», – отмечают организаторы.

В этом же день в 12:30 начнется пикет в бельгийском Брюсселе, который также является политическим центром Европейского союза.

А в субботу 27 июня состоится Марш солидарности в Варшаве. Шествие начнется в 12:00 от памятника Тадеушу Костюшко на площади Железных ворот, потом направится на улицу Маршалковскую, где участники создадут живую цепь в поддержку политзаключенных в Беларуси. На акции планируется подписывать открытки политзаключенным и собирать средства для их семей.

Также в субботу солидарные с Беларусью соберутся на главной площади в чешской Праге. Начало — 15:00 по местному времени.

А в понедельник 29 июня акция солидарности запланирована возле белорусского посольства в столице Эстонии – Таллине.