Сын умерших в Витебске супругов-врачей: Они говорили, что вирус сейчас повсюду 4 23.06.2020, 19:44

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Юрий Куницкий рассказал о горе, которое постигло их семью.

Житель Витебска Юрий Куницкий не верит, что его родителей больше нет. Мужчине кажется, что они на даче или, как вот на этой фотографии, — в отпуске на море, и вот-вот вернутся… Отец и мать Юрия были врачами. И оба недавно умерли от коронавируса. Вначале Юрий потерял папу — главного оториноларинголога области Владимира Куницкого, а через две недели маму — рентгенолога второй городской поликлиники Людмилу Куницкую. Сын рассказал tut.by о горе, которое постигло их семью.

Юрий Куницкий, торговый представитель одной из витебских компаний, не знает, где и как могли заразиться его родители-врачи.

— Перед тем, как родители попали в больницу, я у них спрашивал, где они могли подцепить инфекцию. Они сказали: «Не знаем, вирус сейчас повсюду».

Владимиру Куницкому — заведующему кафедрой оториноларингологии медуниверситета, кандидату медицинских наук, доценту — 20 мая исполнилось 62 года. В последнее время он работал дома «на удаленке»: с апреля студентов перевели на дистанционное обучение. Также он был практикующим лор-врачом.

— Но, насколько я знаю, после того как больницы перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом, отец оперировал только два раза. Это было уже ближе к тому времени, когда он заболел, — говорит Юрий Куницкий.

Врачу-рентгенологу городской поликлиники № 2 Людмиле Куницкой было 64 года. По словам сына, на работе она чувствовала себя защищенной:

— Мама рассказывала, что у них в поликлинике строго соблюдали все меры по профилактике инфекции: для пациентов с температурой сделали отдельный вход, в медучреждении постоянно проводили санобработку. Даже ручки дверей обматывали бинтом и пропитывали антисептиком. С учетом всех этих мер мама не могла однозначно сказать, что «принесла» вирус с работы.

Владимир Куницкий. Фото: vsmu.by

Первые симптомы болезни появились у Владимира Сергеевича, это произошло 23 мая на даче:

— Мама рассказала мне по телефону, что у папы сильная простуда: сухой кашель, высокая температура. Я спросил: «Не думаете, что коронавирус?». — «Нет-нет, просто простуда». Подозревать, что это не просто простуда, они начали через день, 25 мая, когда такие же симптомы появились и у мамы.

26 мая муж и жена сходили в поликлинику, сдали анализы на коронавирус. На следующий день стало известно, что у обоих супругов результат положительный.

Вечером 27 мая Владимира Куницкого госпитализировали в областную инфекционную больницу.

— Папа уговорил ложиться туда и маму. Сказал ей: «Здесь хорошие медики, будешь под присмотром специалистов». И утром 31 мая в «инфекционку» госпитализировали маму. Родителям сбивали температуру, кололи антибиотики, оказывали другое лечение. Врачи делали все, что могли.

Вечером 31 мая — в тот же день, когда в больницу положили жену, — Владимир Куницкий умер.

— Днем разговаривали, и мама сказала, что папе получше. Он стал вставать, хотя до этого лежал. И вдруг у него случилась тромбоэмболия легочной артерии. В заключении о смерти написано, что ее основной причиной стал коронавирус.

2 июня возле административного корпуса ВГМУ прошла гражданская панихида. С заведующим кафедрой оториноларингологии пришли попрощаться его коллеги, студенты и бывшие пациенты.

— Во время церемонии прощания ректор университета Анатолий Щастный сказал теплые и добрые слова, он был очень дружен с Владимиром Сергеевичем, для него это личная утрата. Мы не планировали официальную панихиду, но люди выходили сами, говорили теплые слова в адрес ушедшего Владимира Сергеевича. Было много венков, цветов, — рассказала проректор ВГМУ Ольга Сыродоева.

Похоронили Владимира Куницкого в закрытом гробу.

Фото: «Витебский курьер news»

Фото: «Витебский курьер news»

Состояние Людмилы Геннадьевны было удовлетворительным. Но после похорон мужа ей стало хуже:

— Уже на следующий день, 3 июня, мама оказалась в реанимации — на аппарате ИВЛ. На искусственной вентиляции легких она была почти две недели. Состояние было стабильно тяжелым. Утром 16 июня мне сообщили, что мамы не стало. Ее также хоронили в закрытом гробу. На похороны пришли и мамины, и папины коллеги, а также близкие друзья.

Мужа и жену похоронили рядом, возле родителей Владимира.

Фото: архив семьи Куницких

Попрощаться с отцом и матерью смог только Юрий. Его сестра Ольга (она, к слову, тоже медик — врач-стоматолог) живет в Израиле.

— Из-за закрытых границ в связи с пандемией приехать в Беларусь невозможно, да мы и не рекомендовали ей это делать. Сестра смогла увидеть похороны, прощание онлайн — мы включали ей видео, чтобы у нее хотя бы таким образом была связь с семьей.

Владимир и Людмила Куницкие прожили вместе почти 40 лет — в декабре 2020-го могли бы отпраздновать рубиновую свадьбу.

— Они всю жизнь были вместе, еще с учебы в витебском мединституте, где и познакомились, — вспоминает сын. — Папу после окончания вуза отправили по распределению в Оршу. Там они прожили два года, отец работал врачом, мама преподавала. Потом вернулись в Витебск. Для отца медицина была его жизнью, он никогда не отказывался от операций, и где-то это шло в ущерб семье. Но мама тоже была медиком, поэтому прекрасно его понимала. А еще она понимала, что два врача в семье не смогут делать карьеру. И была для отца опорой, занималась домом, бытом. Мама всегда ассоциируется у меня с чем-то домашним, теплым. Когда мы с сестрой выросли, уехали из родительского дома, папа и мама жили друг для друга.

Фото: архив семьи Куницких

— Словами это горе не выразить. Мозг отказывается воспринимать. Кажется, что мама и папа все еще где-то рядом. Или в больнице, или дома, или на даче. Я с женой и дочерью жил отдельно от родителей. И с марта, когда в Витебске началась эпидемия, мы с ними общались по телефону. Виделись всего пару раз — и то стоя на расстоянии, в масках. В мае, когда казалось, что эпидемия в Витебске идет уже на спад, мама радовалась, говорила: «Скоро сможем наконец собраться всей семьей на даче, приготовить шашлыки, пообщаться». Все мы скучали друг по другу: семейные праздники в этом году из-за коронавируса прошли разобщенно. А потом случилось вот так… Пока нет сил даже заходить в родительскую квартиру — это очень больно.

Ректор ВГМУ Анатолий Щастный на прощании с Владимиром Куницким. Фото: «Витебский курьер news»

Юрий Куницкий благодарит коллег отца, а также всех медиков, которые лечили его родителей:

— Они боролись за жизни и отца, и матери. Сделали все возможное и даже невозможное. Особое спасибо — администрации медуниверситета и папиным коллегам. Они взяли на себя организацию похорон, очень нас поддержали и помогли после смерти родителей.

Семья врачей получит материальную помощь (если медработник умер от коронавируса, это 5 тысяч рублей минус налоги) от Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

— Да, в профсоюзах на работе у папы и мамы я написал заявления. Мне сказали, что такие выплаты будут, — рассказал Юрий Куницкий.