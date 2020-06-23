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В центре Вильнюса открыли пляж

  • 23.06.2020, 20:22
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В центре Вильнюса открыли пляж

Море будут показывать на экране.

В центре Вильнюса, на Лукишкской площади, сегодня был открыт искусственный пляж Open Beach.

Об этом сообщает Delfi.

Вильнюсцы и гости столицы здесь смогут не только отдохнуть после работы, позагорать, почитать книгу, но и на огромном экране cмотреть фильмы, сериалы и телевизионные программы.

На Open Beach есть все необходимые атрибуты – лежали, зонты, волейбольная площадка, раздевалка и даже рабочие места с бесплатным интернетом.

фото с сайта: eurointegration.com.ua

"Всевозможные ограничения открывают новые возможности. После того как были закрыты границы, появилась возможность отдыхать в Вильнюсе и заново открыть для себя город. А то, что пляж открылся на Лукишкской площади, напоминает нам большую радость празднования свободы. Наполненный жизнью искусственный пляж – это заявление Вильнюса о том, что свобода одержала победу", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Пляж площадью 1660 кв. м с понедельника насыпают на Лукишкской площади, сюда привезли около 300 куб. м песка. Пляж будет действовать все лето. До конца июля рядом с ним будет стоять огромный экран, на котором по вечерам будут показывать фильмы, сериалы, концерты, а днем – виды с Балтийского моря.

Однако идея пляжа на Лукишкской площади вдохновила и порадовала не всех. В социальных сетях идут дискуссии о том, действительно ли это подходящее для пляжа место. Ведь пляж находится рядом с Музеем жертв геноцида. Депутаты-консерваторы выступили с требованием остановить эту инициативу.


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