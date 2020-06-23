Politico: Путин во времена службы в КГБ поставлял оружие террористам 23.06.2020, 20:56

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Издание рассказало о деталях службы президента России в Дрездене.

Детали службы президента России Владимира Путина в Дрездене в 80-х до сих пор неясны из-за того, что КГБ очень эффективно уничтожал и вывозил документы перед крахом ГДР, но как утверждают члены террористической группы "Фракция Красной армии" (RAF), что нынешний глава Кремля поддерживал их и поставлял им оружие, пишет издание Politico (перевод - zn.ua).

Как отмечается, Путин впервые прибыл в Дрезден в 1985 году в роли офицера КГБ среднего звена. И много лет спустя начальник внешней разведки Штази (тайной спецслужбы ГДР, сотрудничавшей с КГБ) Маркус Вольф уверял, что в Дрездене Путин был "никем": по его словам, даже "уборщицы" получали такие бронзовые медали, как Путин.

Но бывший левой террористической группы "Фракция Красной армии" рассказал, что встречался с Путиным в Дрездене, ведь тот поддерживал членов группы, которая сеяла террор в Западной Германии в 70-х и 80-х годах.

RAF известна с конца 60-х рядом взрывов, убийств, похищений и ограблений банков. Во имя свержения "империализма и монопольного капитализма" ФРГ члены террористической группы убили видных западногерманских промышленников и банкиров включительно с председателем Dresdner Bank в 1977 году. Также RAF подкладывала бомбы на военных базах США, убивая и нанося ранения десяткам солдат.

С конца 70-х, когда Западная Германия начала арестовывать членов RAF, Штази предоставляла им убежище в Восточной Германии, выдавая фальшивые паспорта.

По словам бывшего члена RAF, в годы, когда Путин работал в Восточной Германии, Дрезден стал местом встречи террористов и их кураторов. Он и его приспешники поездом ехали в Восточную Германию, где их встречали агенты Штази. Они садились в советский автомобиль "ЗИЛ" и отправлялись в Дрезден, где в безопасном доме встречались с Путиным и его коллегами из КГБ.

"Они никогда не давали нам инструкции напрямую. Они говорили: "Мы слышали, что вы планируете вот это. Как вы собираетесь это сделать?". А потом озвучивали предложения. Они предлагали другие цели, спрашивали, что нам нужно. Нам всегда были нужны оружие и наличные", - рассказал экс-член RAF.

Он также упоминает, что террористам было сложно купить оружие в Западной Германии, поэтому они вручали Путину и его коллегам список. Определенным образом этот список позже оказывался в руках агента на Западе. И нужное оружие появлялось в тайном условленном месте, чтобы террористы RAF могли его забрать.

"Мы были лишь полезными идиотами для СССР", - сказал бывший член RAF.

Politico пишет, что историю бывшего террориста почти невозможно проверить на достоверность. Большинство его бывших "товарищей" либо в тюрьме, либо мертвы. Другие участники встреч в Дрездене пропали без вести. Но близкий союзник Путина из бывшего КГБ сказал, что обвинения чрезвычайно чувствительны, утверждает издание. Он подчеркнул, что связь между КГБ и RAF или любой другой террористической группой в Европе никогда не была доказана.

"И вам тоже не стоит пытаться сделать это!" - отрезал он.