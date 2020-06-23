Извержение вулкана на Аляске оказалось связано с установлением Римской империи 23.06.2020, 21:31

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Смерть Цезаря (Винченцо Камуччини, 1806 г., фрагмент) / Museo di Capodimonte

Узурпация Цезарем власти в Римской республике привела к изменениям климата.

Международная группа ученых во главе с Джозефом МакКоннеллом из Кембриджского университета заявила о том, что падение Римской республики и установление империи могло быть связано с извержением вулкана на Аляске. Оно привело к изменениям климата и неурожаям в Средиземноморском регионе, сообщает Naked science.

Узурпация Цезарем власти в Римской республике закончилась заговором и его убийством в марте 44 года до нашей эры. А следом государство поразили новые суровые бедствия: исторические хроники сохранили записи и о темноте, накрывшей небо вскоре после этих событий, и о резком похолодании и неурожаях, которые разразились в следующие годы. Массовый голод послужил одним из факторов, которые в итоге привели к окончательной консолидации власти в Риме и появлению империи.

Считается, что частично скрыть свет солнца летом 44 года могло извержение Этны. Вероятно, последовавшие в следующие годы испытания также связаны с вулканизмом: ледяные керны, которые извлекают из ледников, сохранили следы вулканической пыли, которая была выброшена в атмосферу примерно в тот период времени.

Теперь же исследователям удалось точно датировать извержение и найти его эпицентр. В ходе исследования они изучили ледяные керны из Гренландии, двигаясь в прошлое. Они начали с извержения вулкана Самалас в 1257 году.

Пик содержания сернистых частиц, близких по времени ко времени падения Римской республики, пришелся на январь-февраль 43 года до нашей эры. Более того, соотношение различных изотопов серы в них показало, что эти частицы достигали стратосферы и пережили воздействие сильного ультрафиолетового излучения. Это свидетельствует о мощности извержения.

Кроме того, в одном из кернов удалось найти некоторое количество частиц вулканического стекла. Это позволило выяснить их точный состав, который напрямую связан с геохимией породившего их вулкана. Сравнив полученные данные с характеристиками вулканов, которые могли проявлять активность в тот период, авторы определили и виновника бед.

Оказалось, что это вулкан Окмок, расположенный на Алеутских островах недалеко от Аляски. Он сохраняет активность и до сих пор. Вершина вулкана располагается на высоте около километра и представляет собой кальдеру диаметром около 10 километров. Вероятно, она образовалась в результате взрыва, который произошел в 43 году.

Такая катастрофа не могла не оказать заметного влияния на климат всей планеты. Проведя компьютерное моделирование, ученые показали, что извержение Окмока наполнило стратосферу частицами, которые удерживались в ней месяцами. В результате температуры в Южной Европе и Северной Африке могли упасть на целых семь градусов Цельсия.

Анализ колец деревьев, которые росли в те годы, показал похолодание, которое растение пережили в 43 и 43 годах до нашей эры. голод в это время развился не только в Риме, но и в Египте, что, вероятно, облегчило его завоевание армиями Октавиана, наследника Цезаря и основателя Римской империи.