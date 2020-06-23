В разных городах Беларуси прошел Флешмоб солидарности
- 23.06.2020, 22:10
Новые видео.
Белорусы провели сегодня первый Флешмоб солидарности. Еще одна подборка фото и видео из разных городов страны.
Завтра в 19.00 снова открываем окна и аплодируем, гремим кастрюлями, включаем музыку. Предупредите друзей и знакомых, отмечает телеграм-канал «Баста!».
Фото и видео: телеграм-канал «Баста!».
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