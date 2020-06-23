В Минске прошла велосипедная акция протеста
- 23.06.2020, 22:33
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Велосипедисты ездили по городу группой и сигналили в звонки своих велосипедов.
В Минске ряд граждан организовали акцию протеста на велосипедах. Ее свидетелем стал корреспондент «Белсата».
«Акция протеста против происходящего в стране. Мы за честные выборы, за Бабарико, Цепкало, Тихановскую – свободу всем!» — сообщил один из участников акции.
Велосипедисты ездят по городу группой и сигналят в звонки своих велосипедов. В ответ им откликаются водители машин.