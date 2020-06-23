Известный ресторатор назвал 10 фактов про одесситов 1 23.06.2020, 22:25

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фото: politeka.net

Вы этого не знали.

Известный одесский ресторатор Савелий Либкин назвал в Facebook 10 забавных фактов про одесситов.

1. Одессит и еврей — не обязательно одно и то же. Бывает, эти вводные не совпадают.

2. Если одессит опоздал на полчаса — он не опоздал. Если он не пришел — он опоздал. Если пришел точно вовремя — значит, перепутал время.

3. Неодесситы думают, что каждому одесситу при рождении достается свой ресторан, мини-отель и пляжный бар. На самом деле, нет — только что-то одно.

4. Специального одесского юмора не существует — просто есть одесситы с чувством юмора, а есть без него. Первые шутят без специальных поводов, вторым для этого нужна Юморина.

5. Если хотите сделать одессита своим врагом, скажите ему, что его семейный рецепт форшмака (фаршированных перцев, баклажанной икры и так далее) — неправильный.

6. Каждый одессит знает, где находится секретный пляж с чистым морем и без людей, но не ходит туда, потому что летом у него нет времени.

7. Есть только одна вещь, которая может заставить одессита пойти на преступление: вид на море из окна квартиры.

8. Все одесситы друг друга знают. А если кто-то кого-то не знает, то значит, и не хочет знать.

9. Одесситы ругают Аркадию за толпы гуляющих и пьяный угар. Но когда хорошенько выпьют, идут туда гулять.

10. Одессит — это не только происхождение. Это что-то среднее между призванием, профессией и стилем жизни.