«Репортеры без границ» призвали ЕС поставить ультиматум властям Беларуси 2 23.06.2020, 23:01

3,946

Обращения получили председатель Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС.

От международной организации «Репортеров без границ» поступило заявление в адрес Еврокомиссии, проинформировал БелаПАН. Так «Репортеры» призвал Евросоюз поставить дальнейшие переговоры с белорусскими властями в зависимость от прекращения преследований журналистов. Такие обращения получили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Вархей.

Также глава бюро «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила о попытках «закрыть рот прессе», подчеркнув, что власти пытаются уничтожить политический и журналистский плюрализм.