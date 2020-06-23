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«Репортеры без границ» призвали ЕС поставить ультиматум властям Беларуси

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  • 23.06.2020, 23:01
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«Репортеры без границ» призвали ЕС поставить ультиматум властям Беларуси

Обращения получили председатель Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС.

От международной организации «Репортеров без границ» поступило заявление в адрес Еврокомиссии, проинформировал БелаПАН. Так «Репортеры» призвал Евросоюз поставить дальнейшие переговоры с белорусскими властями в зависимость от прекращения преследований журналистов. Такие обращения получили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Вархей.

Также глава бюро «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила о попытках «закрыть рот прессе», подчеркнув, что власти пытаются уничтожить политический и журналистский плюрализм.


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