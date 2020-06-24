Зинаида Михнюк: Сейчас Площадь — в каждом городе 12 24.06.2020, 7:33

11,918

Фото: tut.by

Рабочие ждут момента, чтобы выступить.

В конце прошлой недели по городам Беларуси прошла волна массовых уличных протестов. Брест и Брестская область оказались одними из самых активных среди регионов.

Сайт Charter97.org поговорил с исполняющей обязанности лидера профсоюза РЭП и главой профсоюза по Брестской области Зинаидой Михнюк о том, какие сейчас настроения у жителей юго-западного региона нашей страны:

- На предприятиях нашей области и раньше дела были неважные. Рабочие говорят, что отношение к ним, как к рабам: зарплата уже пять лет не растет, а уходить некуда. Поэтому люди сейчас вообще не воспринимают Лукашенко и то, что он говорит по телевизору.

Но в этом году у людей наконец появилась надежда. Эта весна и лето стали переломными для всей страны.

2 мая на встрече с блогером Сергеем Тихановским я сказала, что здесь собираются те, кто поднялся с колен или никогда на них не становился, и когда находишься вместе с такими людьми, чувствуешь, как рушатся стены тюрьмы.

На следующий день на демонстрации меня разыскали две женщины и сказали, что я до них «достучалась». Они раньше смотрели на все происходящее в стране, сидя на диване. А тут взяли - и в первый раз пришли на уличную акцию. А дальше перемены начали происходить по нарастающей: все больше на акциях в Бресте начало появляться новых лиц, люди куда-то подевали свой страх.

Сейчас и к нам, в профсоюз, и на уличные акции приходят абсолютно разные люди. Такого раньше никогда не было: движение охватило всех. Очень много среди протестующих медиков и педагогов. К нам идут те, кто не смог в школах раздваиваться: говорить детям одно, а думать другое.

Люди оживились, когда увидели, что нас очень много. Нас действительно 97% - тех, кто хочет перемен. И все это нытье, всякие разговоры на темы «за что живем», «как выживаем» ушли на второй план. Перемены и свобода – это сейчас витает в воздухе.

19 июня Брест бурлил: живая цепь солидарности растянулась на несколько километров. А до этого на пикетах за альтернативных кандидатов у нас подписывались тысячи человек, очереди были такие же, как в Минске. Мы понимаем, что если выйдем, как эти две женщины, которые поднялись с диванов, то нас будет намного больше, чем армии и милиции вместе взятых.

Я была очень счастлива, когда узнала, что в Бресте 19 июня выстроилась огромная цепь из людей. В 2010 году я была на Площади, тогда нас было очень много, но тогда у нас не вышло... А сейчас я вижу, что встали новые люди, что выросла молодежь, которая не хочет мириться с этой властью. Мы сейчас намного сильнее, чем 10 лет назад.

- На днях рабочие МЗКТ в столице заявили о готовности бастовать, если власть не поменяется, и призвали остальных присоединиться к ним. Готовы ли брестские рабочие поддержать такую забастовку?

- В начале этой кампании я много разговаривала с людьми. Обстановка в коллективах накалена. Можно рассказать много историй, но я остановлюсь на том, что меня впечатлило.

Женщины с высшим образованием соглашаются на любую работу, но их семьям все равно не хватает зарплаты. Сколько одни только поборы в школы забирают! Еще мне запомнился мужчина, который не постеснялся сказать, что работал в органах, но у него трое детей и он на пенсии вынужден подрабатывать. Так он сказал: «Вы думаете, я достойно живу на эту пенсию, которую заслужил за эту работу, когда все люди смотрят, как на зверя?»

Уже никто не верит ни единому слову человека, который захватил власть и держит ее 26 лет. Лукашенко не понимает, что почва из-под у него уходит, все уже против него. Люди говорят: «Мы не рабы Лукашенко, и эта страна принадлежит нам, а не ему».

Люди хотят действовать, и они настроены очень решительно. Люди намерены стоять круглосуточно возле избирательных участков. А когда «комиссии» объявят фальшивый результат - выходить на улицы и протестовать с своих городах. Все должны увидеть, что нас очень много, что мы - 97%. Поэтому если во время протестов начнется еще и забастовка, думаю, что люди в регионах ее поддержат.

- Что вы скажете о настроениях в Брестской области среди госслужащих: рядовых милиционеров, сотрудников МЧС, чиновников?

- Думаю, что среди них есть немало тех, кому надоел «таракан». Когда у нас шли суды против активистов, борющихся с аккумуляторным заводом, милиционеры в ответ на наши слова только пожимали плечами, что это их работа, им тоже некуда уходить.

В начале года, когда демобилизуют солдат, я ехала в Минск. Со мной сидел молодой человек, только из армии. Он рассказывал, как к ним приходили предлагали пойти в милицию и никто не согласился, потому что никто не хочет разгонять Площадь.

А сейчас Площадь - в каждом городе. Люди говорят, что хотят использовать свое конституционное право. Белорусы имеют право переизбрать власть в стране – и будут этим пользоваться. Мирным путем.

Лукашенко должен знать, что сценарий 2015 года у него уже «не прокатит». Все смеются над его словами и действиями. Провокациями против Тихановского и Бабарико Лукашенко добился обратного эффекта и сыграл только на то, чтобы популяризировать настоящих белорусов. От каждого своего движения он только еще больше запутывается, как муха в паутине.

А люди сейчас поднялись духом. Тихановский своим примером сделал нас намного смелее.

- Вы написали в «Фейсбуке»: «Говорит Брестская крепость: свободу Северинцу, Статкевичу, Тихановскому, Бабарико и всем политзаключенным!» Когда-то, в 2018 году, вы уже говорили: я крепость, веду бой.

- Да, я помню это. С того времени наша крепость стала сильнее: в ней больше людей, да и решимость у ее гарнизона возросла - и это заметно.

В Брестской крепости я видела цитату: «Здесь первый шаг свой сделала война, и первый шаг свой сделала победа». Думаю, в этом большой смысл. Сегодня мы тоже делаем важный шаг к победе. Не зря брестчане выходят каждое воскресенье на акции. Не зря 19 июня люди по всей стране выстраивались в огромные цепи солидарности. Мы все сейчас - крепость, которая начинает решительный бой.

Сейчас за решеткой сидят достойные сыновья Беларуси. Мы должны добиваться из освобождения. Чем больше будет заявлений и акций в их поддержку - тем лучше. Люди говорят, что Лукашенко может только фальшивить и подтасовывать, что он неспособен выиграть в честном бою. А мы готовы к честному бою - пусть попробует у нас выиграть!

Люди уже массово выходят на улицы, значит, перелом в нашу пользу происходит уже сейчас. Еще очень много есть людей, которые ждут момента. Они считают, что если время «Ч» будет, то они выйдут. Они только ждут нужного момента. Те же рабочие на предприятиях тоже ждут момента, чтобы выступить.

- Как вы считаете - наступит ли этот момент уже летом этого года?

- Очень этого хочется. Нужно идти в бой, веря в победу. Я верю в то, что белорусы ничем не хуже других народов. Сейчас у нас формируется настоящее гражданское общество. Раньше многие говорили, что у нас ни этого, ни национальной идеи нет. Я считаю, что все это у нас есть. Вот она, наша национальная идея, смотрите - она уже вышла на улицы.