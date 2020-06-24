Молодая белоруска стала звездой Флешмоба солидарности

Молодая белоруска стала звездой Флешмоба солидарности3
- 24.06.2020, 7:38
- 13,467
Вдохновляющее видео.
Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.
Молодая белоруска стала звездой первого дня Флешмоба солидарности. Девушка вышла на балкон с тапками и под музыку нового хита группы TORBAND «Мы – белорусы!» прогоняла «таракана».
Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.
Флешмоб солидарности from Charter Vimeo on Vimeo.