Молодая белоруска стала звездой Флешмоба солидарности 3 24.06.2020, 7:38

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Вдохновляющее видео.

Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Молодая белоруска стала звездой первого дня Флешмоба солидарности. Девушка вышла на балкон с тапками и под музыку нового хита группы TORBAND «Мы – белорусы!» прогоняла «таракана».

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.