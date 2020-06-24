Врач рассказал, какие маски самые эффективные против COVID-19 2 24.06.2020, 8:13

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ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Чтобы не заразиться коронавирусом, в общественных местах без маски лучше не появляться.

Такое мнение корреспонденту агентства «Минск-Новости» высказал заместитель главного врача по организационно-методической работе 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района Захар Кулаковский.

Вместе с тем, отметил специалист, важно, какую маску вы носите. Из тех, что имеются в продаже, самая лучшая одноразовая медицинская, при этом менять ее нужно каждые два часа.

Еще больше пользы от многоразовых медицинских масок со съемными фильтрами, но приобрести их проблематично.

— Марлевые маски, которые реализуют в аптеках, неплохие, — заметил З. Кулаковский.

Также врач дал дельный совет тем, кто сам делает марлевые маски. Обычно берут бинт, складывают его в несколько слоев и пришивают завязочки. Такая маска бесполезна — материал пропускает микрочастицы. А вот если добавить наполнитель — тонкий слой ваты — защита сработает.

Что касается тканевых масок, то они тоже хороши. Но их нужно не забывать стирать или обрабатывать антисептиком.