Франция потребовала от белорусских властей обеспечить свободу мнений и демонстраций 5 24.06.2020, 8:17

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ФОТО: ONLINER.BY

Париж отреагировал на аресты претендентов на пост президента Беларуси.

МИД Франции назвал задержание претендентов на пост президента Беларуси нарушением международных обязательств Минска и призвал его обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях. Соответствующее заявление распространила во вторник вечером пресс-служба внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС.

— Заключение под стражу двух кандидатов на грядущих президентских выборах в Беларуси и задержания простых граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в поддержку [участников избирательной кампании] противоречит международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ, — констатировал французский МИД. — Франция призывает Беларусь соблюдать свои обязательства и обеспечивать свободу выражения мнений и проведения демонстраций.

Ранее обеспокоенность происходящим в стране высказывали Евросоюз и США.

Ранее евродепутат Михаэль Галер заявил, что, если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы, ЕС может ввести против белорусского руководства санкции.