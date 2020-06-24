Житель Заславля устроил яркую акцию во время Флешмоба солидарности 1 24.06.2020, 8:42

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Скриншот из видео

Смелый поступок.

Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Житель Заславля устроил яркую акцию во время Флешмоба солидарности. Мужчина с беда-красно-белым флагом ездил на велосипеде по площади возле городского Дома культуры, сообщает телеграм-канал «Пятая колонка».

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.