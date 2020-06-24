Последний парад «таракана» 8 24.06.2020, 8:59

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ФОТО: SVABODA.ORG

Выражение «Саша 3%» звучит как приговор.

В Республике Беларусь 9 августа пройдут президентские выборы. Лукашенко во время сбора подписей столкнулся с кампанией гражданского сопротивления. По некоторым опросам в СМИ, рейтинг его упал до 3%. Граждане массово подписывались за альтернативных кандидатов, выходили на митинги, когда были арестован кандидат, банкир Виктор Бабарико, его сын и коллеги и блогер Сергей Тихановский (кампанию продолжает его супруга).

Лукашенко свой парад Победы провел 9 мая, проигнорировав эпидемию коронавируса. Теперь белорусский диктатор вместе с детьми приехал 23 июня на парад Победы обнуляющегося по его примеру Владимира Путина.

Не станет ли парад последним для Лукашенко на посту правителя?

Ситцацию в Беларуси на "Радио Свобода" обсуждают журналист Дмитрий Навоша, координатор проекта "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, поэт и политик Владимир Некляев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: В Республике Беларусь 19 июня завершился сбор подписей для выдвижения кандидатами на пост президента. В Беларуси уже арестованы десятки оппозиционеров, в том числе и кандидат Виктор Бабарико. Сегодня Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы обнуляющегося по его примеру Владимира Путина. Ход избирательной кампании обсудят наши гости: в студии журналист Дмитрий Навоша, на связи координатор проекта "Европейский диалог" Анатолий Лебедько и писатель Владимир Некляев. Я не могу не отреагировать на события в России. Владимир Путин выступал, решил с 1 января поднять налог для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей, с 13 до 15%, получить 60 миллиардов и на эти деньги лечить детей, снизить налог на прибыль IT-бизнеса. Нужно ли энергетической державе с хорошими резервами снова повышать налоги в кризис? Кажется, Беларусь ничего не меняет пока.

Дмитрий Навоша: В Беларуси ничего с налогами не происходит. Беларусь страна уже высокой налоговой нагрузки, как и Россия. Это миф, что налоговая нагрузка низкая. Я лично рад и как представитель IT-отрасли любым льготам, которые здесь есть. До какой-то степени эти льготы копируются с Беларуси. В Беларуси один из немногих успешных проектов, едва ли не единственный проект, которым можно гордиться, – это как раз парк технологий. И в значительной степени это достигнуто прекрасным налоговым режимом, который там существует.

Михаил Соколов: Господин Цепкало им руководил довольно долго, кандидат. Давайте про вирус, потому что вирус меняет всю политическую обстановку. Сегодня Путин сказал, что в России надо додавить. В Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах обстановка сложная. Что произошло в Республике Беларусь во время эпидемии, которая, собственно, прошла без карантина?

Дмитрий Навоша: Произошло нечто близкое к катастрофе, с моей точки зрения. Я за время эпидемии был в Беларуси дважды, в общей сложности с месяц провел. Меня каждый раз передергивает, когда Беларусь ставят через запятую со Швецией. Потому что Швеция выбрала другой формат борьбы, а Беларусь по сути проигнорировала эту борьбу. Понятно, что медики сражаются на своих фронтах, понятно, что сражаются волонтеры, которые колоссальную работу делают, деньги собирают, логистику организовывают, покупают, доставляют кислородные баллоны, средства защиты. Люди, у которых нет доступа к информации в интернете, недооценивают, им никто не сказал про масштабы этой угрозы, чем это грозит. Этих людей очень жаль. Сегодня Беларусь вышла на первое место в Европе, если убрать карликовые страны, по проценту зараженных на миллион населения. Это честный результат. Это только по официальным цифрам, которые, конечно, занижены.

Михаил Соколов: Я видел, что 60 тысяч человек переболело, 464 человека прирост за день и 357 человек умерло.

Дмитрий Навоша: Это полное вранье, в это невозможно верить. Давят на медиков, требуют любые писать диагнозы, что бы у человека ни было, умер по другой причине. Коронавирус этому сопутствовал, но он умер от сахарного диабета.

Михаил Соколов: Анатолий, почему Лукашенко фактически забил на эту эпидемию, так себя повел достаточно жестоко по отношению к собственному народу?

Анатолий Лебедько: Что касается коронавируса, то Александр Лукашенко сделал выбор между количеством безработных и количеством умерших, главное, чтобы было меньше безработных, а количество умерших – это такой инструмент, такой материал, все умирают, кто раньше, кто позже. Такой циничный подход, конечно, был связан напрямую и с недооценкой этой проблемы. Александр Лукашенко думал, что это как свиной грипп, который мы пережили, месяц-второй поговорят, а потом появляется Александр Григорьевич в белых одеждах, единственный выбравший правильную стратегию. Такое у него уже было, он хотел это повторить. Недооценил масштаб, размах того, что может произойти. Выбрал, конечно же, стратегию – для нас пусть будет больше умерших, мы это прикроем всегда статистикой. Статистика выполняет в Беларуси особую политическую функцию, легко управляется в ручном режиме. Как бы то ни было, люди не имеют достоверной информации, но люди понимают, чувствуют, что то, что им говорят с экрана телевидения, не соответствует тому, что происходит вокруг них. Они живут в подъездах и видят, что каждый день приезжает машина и кого-то выносят люди в скафандрах. Понятно, что люди по месту работы получают совершенно другую информацию. Поэтому тут Александр Лукашенко получил на выходе, что среди его оппонентов на предвыборной кампании, кроме неких персоналий, в том числе и коронавирус. Экономика, коронавирус – это те оппоненты, с которыми Александр Лукашенко никак не справляется. Это проявляется во всех других показателях этой избирательной кампании.

Дмитрий Навоша: Это на самом деле проблема абсолютизма в чистом виде. Ни президент, ни премьер-министр страны не обязан быть вирусологом, в полной мере понимать все риски. Лукашенко очень быстро принял решение, мгновенно, некому поправить, никто с ним не будет спорить.

Владимир Некляев: Во-первых, по коронавирусу. Это не решение Лукашенко – ничего не делать с коронавирусом, а такой безвыходняк. Решения принимают, когда есть выбор какой-то, но никакого выбора не было. Если бы он ввел какие-то ограничения, был бы кризис, было бы то, что создало бы атмосферу готовности к белорусскому Майдану. Что касается его заявлений очень жестких, очень раздраженных, то это продиктовано страхом.

На самом деле такого протестного состояния общества, которое есть на сегодняшний день, в Беларуси не было даже в 2010 году. В 2010 году были аресты, я отсидел в тюрьме, почти все кандидаты в президенты, но это делалось постфактум, когда ОМОН разобрался с народом, превратив в кровь эту площадь. А теперь заранее зачищается поле подчистую для его 3%, на которые он обижается совершенно зря. 25% он точно не набирает. Это его дергает, поэтому Лукашенко мечется между Востоком и Западом. Опять полетел в Москву на парад, хотя очень не хотел, он опасается, по-моему, встречи с Путиным, он опасается разговора, потому что он понимает, что Путин с него не слезет, он будет его давить для того, чтобы он сдал Беларусь под Москву.

Михаил Соколов: Вы думаете, все-таки он может пойти на каике-то серьезные уступки в нынешней ситуации, когда, что называется, земля под ногами дрожит?

Владимир Некляев: Лукашенко преступник, и Путин преступник. Они оба цепляются посиневшими пальцами за власть по одной и той же причине – боятся, что им за эти преступления придется отвечать. И Беларуси, где сейчас Лукашенко поднял кампанию некоего вмешательства российского, нет человека, кроме самого Лукашенко, который представляет опасность для независимости, который может под давлением Путина пойти на какие-то условия, независимость Беларуси сдать. Это все понимают.

Это одна из причин, кроме экономической причины и того, что он действительно всем просто надоел. Невозможно нормально жить в этой стране, где все новостные передачи, все каналы белорусского телевидения – это сплошной Лукашенко с бредом его про расстрелы, про то, что здесь собралась какая-то компания бандитов, что они как раз, оппозиционеры, собираются продать Беларусь Москве. То есть все переворачивается с ног на голову, все эти понимают.

Распоясались бандиты в форме так, как никогда не распоясывались. И это все несмотря на аресты сегодняшних лидеров оппозиционных, не снижает градус противостояния сегодняшнему белорусскому режиму.

Михаил Соколов: Дмитрий, что вы скажете о ситуации, которая возникла в связи с арестами людей? В том числе арестован кандидат Виктор Бабарико, несостоявшийся кандидат блогер Тихановский. Довольно много блогеров недоступны сейчас, некоторые задержаны. Мы сегодня пытались связаться с людьми, такая путаная программа немножко получилась, одним звонили, другим звонили, люди, оказывается, задержаны.

Дмитрий Навоша: В СИЗО проблемы с интернетом, людям не дают никакую связь. Несмотря на то что сейчас Беларусь находится в такой ситуации, что если были бы нормальные выборы, то во второй тур вышли бы два человека, которые сидят в СИЗО КГБ в данный момент, Тихановский и Виктор Бабарико. Де-факто все происходящее – это, конечно, отмена выборов. Потому что посадить двух своих основных конкурентов и полностью посадить ядро их команд. Первая посадка Тихановского привела к его нерегистрации, хотя формально зарегистрирована его жена. Конечно, де-факто это отмена выборов, никто не признает нормальными выборами. Это продолжается сегодня, несмотря на добрые слова Лукашенко. Сегодня идут заседания избирательных комиссий, в которые пытаются подаваться независимые люди. В данный момент ЦИК рассматривает подписи. Они хотят считать, как обычно, конечно, план изначально такой. Другое дело, что очень тяжело будет это выдать за выборы.

Михаил Соколов: Анатолий, вы сами пережили тоже в свое время достаточно сложную ситуацию, отсидели в тюрьме КГБ тоже в связи с выборами. То есть в Беларуси добрая традиция сложилась – кандидат в президенты, серьезный кандидат, должен обязательно поплатиться свободой за попытку просто-напросто участвовать в нормальной конституционной процедуре?

Анатолий Лебедько: Получается так. Для понимания ситуации надо сказать об особенностях этой избирательной кампании. Во-первых, мы уже отмечали — это необычно высокая гражданская активность людей. Я могу провести параллели только с началом 1990-х, когда разрушилась империя советская и людям просто разрешили говорить вслух о том, что некоторые думали и о чем шептались на кухне. Несмотря на эпидемию, никто не ожидал из аналитиков, что будет такая высокая активность, что возможно будет собрать необходимые сто тысяч подписей для регистрации.

Вторая особенность – исторически низкий рейтинг Александра Лукашенко. Мем "Саша – 3%" появился не просто из воздуха – это действительно имеет непосредственное отношение к Александру Лукашенко. Он не входит даже в тройку лидеров этого избирательного процесса. Да, если бы честно считали голоса, он пролетает мимо второго тура.

Третий фактор – это российский. Впервые мы не слышим публичной поддержки со стороны Кремля. Мы видим, что финансовая поддержка Александра Лукашенко приостановлена или заморожена. Вот это как минимум три большие особенности, которые накладывают отпечаток на то, что мы видим.

Лукашенко впервые начинает зачистку политического поля не на заключительной стадии президентской кампании, а в самом деле – это также особенность этой кампании, мы никогда так не начинали. Это есть демонстрация слабости Александра Лукашенко и его системы. Он действительно на сегодняшний день хромая утка, каждый день он допускает ошибки.