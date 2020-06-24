Беглый российский бизнесмен опубликовал фотографии дочерей Путина в юности 7 24.06.2020, 9:11

14,370

Фото: Жажда знаний, фото в библиотеке Кремля / Сергей Пугачев

Снимки сделаны на даче Сергея Пугачева и в здании Кремля.

Беглый экс-владелец Межпромбанка Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте фотографии дочерей президента РФ Владимира Путина в подростковом возрасте, сообщает nv.ua.

Фотографии сделаны на даче Пугачева и в здании Кремля в начале 2000-х.

Один из снимков подписан «Друзья юности — это навсегда! Александр Пугачев [сын Сергея Пугачева], Катерина и Мария Путины, Виктор. 2000-е».

Фото: Друзья юности — это навсегда! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор. 2000-е / Сергей Пугачев

Девочки-подростки на фотографии похожи на Марию Воронцову и Катерину Тихонову, которых называют дочерьми Путина. Сам Путин никогда прямо не отвечал на вопрос, являются ли они его дочерьми.

Фото: Частная встреча на даче Пугачева / Сергей Пугачев

Фото: Частная встреча на даче Пугачева / Сергей Пугачев

Фото: Жена Путина тоже должна ждать в приемной вместе с детьми / Сергей Пугачев

Фото: Бильярдный стол, где играл Брежнев / Сергей Пугачев

Фото: Вечеринка на полной скорости / Сергей Пугачев

Президент РФ Владимир Путин многократно отказывался комментировать информацию о своих детях, ссылаясь на то, что это сугубо личное дело.

Согласно расследованию The New Times, старшая дочь Путина Мария является кандидатом медицинских наук и замужем за нидерландским предпринимателем Йорритом Фаассеном, который с 2007 года работал в Газпроме.

Младшая дочь Путина — Катерина Тихонова. Ее личность «раскрыл» председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который позже отказался от своих слов, заявив об ошибке.

По данным СМИ, Тихонова является вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC). В 2019 году она вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ.

Банкир Сергей Пугачев до конца 2000-х считался бизнесменом, близким к Владимиру Путину.

В 2011 году он уехал из России после того, как Путин якобы потребовал от него продать государству судостроительные активы.