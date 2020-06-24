Минчанка: Я вижу в глазах соотечественников желание стать рядом со мной 1 24.06.2020, 9:40

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Давайте повторим сегодня в 19.00: открываем окна, включаем музыку, шумим и гремим.

Минчанка после первого дня Флешмоба солидарности обратилась к жителям города, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Я – Минск! - пишет она. - Я – те, кто выстраивался в очереди на пикеты, те кто выходил на цепи солидарности, те, кто помогал собирать деньги на штрафы активистам и на поддержку медиков. Те, кто вчера вечером гремел кастрюлями и включал "Стены рухнут" с балконов.

Я вижу в глазах многих соотечественников желание стать рядом со мной и делать то же самое, что делаю я. Так, давайте, дерзайте! Сейчас самое время сделать это, самое время становиться людьми, избавившись от своих комплексов и фобий.

Сегодня я хочу, чтобы в 19.00 мне ответили не несколько человек из дома напротив, как было вчера, а весь дом! Чтобы все видели, сколько нас, чтобы паника у таракана стала еще сильнее.

Давайте в 19.00 повторим Флешмоб солидарности. Открываем окна, включаем музыку, шумим и гремим!"

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