Видеофакт: Первый Флешмоб солидарности поддержали и на улицах Минска 24.06.2020, 9:56

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Жители города предлагают повторить сегодня в 19.00.

Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Флешмоб солидарности вчера поддержали и на улицах Минска. Жители города выкладывают фото и видео в соцсетях и предлагают сегодня повторить, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.