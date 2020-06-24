«Голос Америки»: Лукашенко столкнулся с самыми серьезными вызовами своему правлению 3 24.06.2020, 10:07

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Беларусь стоит на пороге важных событий.

В преддверии президентских выборов в Беларуси, назначенных на 9 августа, Лукашенко арестовал одних из своих главных политических конкурентов – бизнесмена и политика Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, популярного видеоблогера и предпринимателя, говорится в статье «Голоса Америки».

Виктор Бабарико, бывший глава белорусского «Белгазпромбанка» – который принадлежит российскому «Газпрому», – был арестован по подозрению в «финансовых нарушениях». Также был арестован и его сын, который руководит избирательной кампанией отца. Ранее был арестован популярный блогер Сергей Тихановский.

В Беларуси на протяжении последних недель проходят массовые акции сторонников оппозиции в поддержку других кандидатов в президенты.

Кеннет Яловиц: Лукашенко столкнулся с самыми серьезными вызовами

По мнению бывшего посла США в Беларуси и научного сотрудника Института Кеннана Кеннета Яловица (Kenneth Yalowitz, Kennan Institute) правитель Беларуси сегодня сталкивается с самыми серьезными угрозами своему пребыванию у власти за все время своего правления. Его популярность снижается среди населения, в том числе из-за неэффективной борьбы с пандемией коронавируса. В нынешних протестах также участвует значительное количество молодых людей, которые больше «не хотят принимать старый способ ведения дел», отмечает Кеннет Яловиц.

«Ситуация сегодня отличается, потому что Лукашенко допустил большую ошибку в том, как он подошел к проблеме коронавируса. Этим он действительно оттолкнул большую часть населения», – говорит бывший посол США в Беларуси.

Бывший посол выражает сожаление тем, что США придерживаются сдержанной позиции при нынешних арестах политических оппонентов и участников протестов: «Когда госсекретарь Помпео недавно посетил Беларусь, он, возможно, упоминал вопрос прав человека, но я не помню, чтобы это вопрос стоял во главе списка его приоритетов. Для меня это очень прискорбно – мы работали над тем, чтобы помочь Беларуси двигаться в более демократическом направлении и уважать права человека. К сожалению, администрация Трампа, если и не игнорирует этот вопрос в целом, то, по всей вероятности, он находится внизу списка приоритетов».

«Лукашенко, вероятно, столкнулся с самыми серьезными вызовами своему правлению, – добавляет Кеннет Яловиц.