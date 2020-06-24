Жительница Вильнюса - белорусам: Вы герои! Вы все невероятные, сильные и смелые 1 24.06.2020, 10:20

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Фото: ТАСС

Сегодня нам есть чем гордиться.

Белоруска, которая вынуждена жить в Вильнюсе, поддержала соотечественников, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Я живу в Вильнюсе и из-за коронавируса не была дома уже полгода, - пишет она. - Не передать словами, как я радуюсь за наших людей!

Мы, все те, кто находятся за границей, мы все с вами, мы гордимся вами, вы герои! Вы все невероятные, сильные, смелые!

Очень хочется, чтобы как можно больше людей с погонами показали нам, что они не мусор, а люди, которые нас защитят. Нам нужна ваша защита!».

Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.