Флешмоб солидарности: девушка танцует на улице под хит протестов этого лета 2 24.06.2020, 10:41

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Акция молодой белоруски покорила сердца пользователей интернета.

Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

В первый день молодая белоруска покорила сердца пользователей интернета танцем под музыку нового хита группы TORBAND «Мы – белорусы!».

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.