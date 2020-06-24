Ведущий иммунолог США: Коронавирус пока не под контролем 24.06.2020, 10:40

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Ближайшие две недели будут критическими для США.

Во вторник, выступая на слушаниях в Конгрессе США, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил о том, что коронавирус "не исчезнет", и в некоторых частях Америки наблюдается "тревожный всплеск" заражений, сообщает "Радио Свобода".

По словам Энтони Фаучи, ближайшие две недели "будут критическими, когда определится наша способность ответить на скачок числа зараженных во Флориде, Техасе, Аризоне и других штатах".

В последние дни в семи штатах, в том числе, Калифорнии, Аризоне, Техасе регистрируются самые высокие ежедневные уровни выявленных заражений. Специалисты объясняют их отменой некоторых ограничений и возобновлением экономической активности, открытием ресторанов, баров и магазинов. Массовые протесты против расизма, проходящие во многих городах страны, также могли способствовать распространению вируса. Доктор Фаучи призывает американцев продолжать прибегать к мерам предосторожности: "План А: не появляйтесь в местах скопления народа. План Б: если вы появились, носите маску".

Энтони Фаучи не ожидает появления работоспособной вакцины от коронавируса ранее конца нынешнего года, он заявил о том, что он не допустит применения вакцины, чья безопасность не будет однозначно подтверждена. Причем не исключено, что для разных групп населения потребуются разные вакцины или разные варианты одного препарата. Например, люди старшего возраста могут нуждаться в более крупных дозах.

Американские специалисты ожидают, что зимой страна окажется в опасной ситуации, столкнувшись одновременно с сезонным гриппом и коронавирусом.